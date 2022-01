Viehetiellä paloi kaksi autokatosta ja ainakin seitsemän autoa.

Oulun poliisi on ottanut kiinni kaksi epäiltyä viimeöisistä tulipaloista. Puolivälinkankaan paloissa tuhoutui autoja ja autokatoksia.

Poliisi epäilee, että palot on sytytetty tahallaan.

– Puolivälinkankaan paloon liittyen on otettu kaksi henkilöä kiinni. He ovat nuoria mutta täysi-ikäisiä miehiä. Lähellä paloi myös peräkärry ja tapahtumien yhteyttä selvitellään. Esitutkinta on vasta alussa ja tutkinta jatkuu kuulusteluilla ja teknisellä tutkinnalla, kertoo tutkinnanjohtaja Tero Luukkonen.

Pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta rakennuspalosta Viehetielle hieman aamukolmen jälkeen.

Viehetiellä paloi keskiviikon ja torstain välisenä yönä autokatos ja sen mukana seitsemän autoa. Vastapäisessä katoksessa oli seitsemän autoa ja nekin vaurioituivat.