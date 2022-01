Kadonneita etsitään Oulussa vedenalaisella robotilla

Merivartiosto käyttää vedenalaista robottia Oulussa kadonneiden etsimiseen loppuviikon aikana.

Länsi-Suomen merivartiosto etsii Oulun Erkkolansillan läheisyydessä ja Toppilansalmen alueella kadonneita poliisin pyynnöstä. Poliisin mukaan etsinnät liittyvät poliisille ilmoitettuihin kadonneisiin henkilöihin ja mahdolliseen kuolemansyyn selvittämiseen.

– Sukeltaminen tähän aikaan vuodesta Oulun kylmissä olosuhteissa onnistuu, sillä me emme sukella, vaan käytämme vedenalaista robottia, Merivartioston sukeltaja Marcus Takala kertoo Ilta-Sanomille.

Tältä näyttää vedenalainen robotti.

Robotista käytetään nimitystä ROV (remote operated vehicle). Takala kertoo, miten työ etenee.

– Käytämme vedenalaista robottia, joka on pitkän kaapelin päässä. Robotissa on useita potkureita, kameroita, työvalot ja robottikäsi. Robotissa on myös erilaisia luotaimia sekä vedenalainen paikannusjärjestelmä, Takala sanoo.

ROV:ta käytetään Takalan mukaan yleisesti hyvin paljon esimerkiksi merellä olevilla öljykentillä ja hylkyjen kartoituksissa, mutta robottia voidaan käyttää oikeanlaisilla lisävarusteilla myös etsintätehtäviin huonossa näkyvyydessä. ROV:ta operoivat yleensä merivartioston sukeltajat.

Robottia ohjataan kuorma-auton takakontista.

Oulujoki ei ole helppo paikka etsiä.

– Virtaus on kova, näkyvyys huono, sillä pohjalla on pimeää. Paikalla on myös ja paljon uppotukkeja sekä kiviä. Siltojen alta ja läheisyydestä löytyykin sitten ihan mitä vaan polkupyöristä mikroaaltouuneihin, Takala sanoo.

– Näkyvyys veden alla on noin 1-2 metriä, joten pelkästään robotin kameralla etsimisen lisäksi käytämme erilaisia luotaimia, jotka helpottavat etsintää. Työ ei ole kylmää, sillä robotin ohjaaminen tapahtuu tällä kertaa lämpimässä kuorma-auton takakontissa.

Poliisin mukaan toiminnasta voi olla vähäistä haittaa jalankulku- ja pyöräväylien liikenteelle. Koska etsinnät liittyvät poliisille ilmoitettuihin kadonneisiin henkilöihin ja mahdolliseen kuolemansyyn selvittämiseen, poliisi ei tiedota asiasta enempää, rikoskomisario Eveliina Karjalainen kertoo poliisin tiedotteessa.