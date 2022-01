Oulun paikallisliikenteen vuoroja on jouduttu perumaan kuljettajien koronatartuntojen ja karanteenien vuoksi.

Kymmenen päivän ajan jatkunut paikallisliikenteen kaaos on aiheuttanut Oulussa oudon tilanteen. Kaupunki on vaatinut paikallisliikennettä hoitavalta yhtiöltä todistuksia bussikuskien poissaoloista varmistaakseen, että syynä on korona.

Noin puolta Oulun seudun joukkoliikenteestä hoitava OTP Travel ilmoitti 10. tammikuuta, että vuoroja jää ajamatta kuljettajien koronatartuntojen ja -karanteenien takia.

Päivittäin vuoroja on peruttu jopa noin 250. Keskiviikkona yhtiö on ilmoittanut 120 vuoron peruuntumisesta.

OTP:n ajojärjestelijä Hannu Kakko kertoo, että vuoroja on peruttu vielä torstaina ja perjantaina, mutta viikonlopun vuorot saadaan hoidettua tavalliseen tapaan.

– Maanantai näyttää jo melkein normaalilta ajopäivältä, jos mitään yllättävää ei ilmaannu.

Kakon mukaan kaupungilta on tullut viesti, että kuljettajien karanteeneista on lähetettävä dokumentit kaupungille maanantaihin mennessä.

– Se on käytännössä mahdotonta. Terveydenhuollolta menee 2-3 viikkoa niiden toimittamiseen. Tämän hetken tiedon mukaan kaupunki vaatii eristystodistukset kuljettajien osalta.

– Ihmettelemme myös sitä, että kun koronaepidemia on koskenut joukkoliikennettä kaikkialla Suomessa, niin Oulu on ainut kaupunki, joka ei luokittele sitä tällä hetkellä edes niin sanotuksi ”force majeure” -tilanteeksi, Kakko sanoo.

Force majeure on sopimusoikeudessa käytettävä termi. Sillä tarkoitetaan ylivoimaista tai yllättävää, ennalta arvaamatonta estettä, joka estää sopimuksen velvollisuuksien täyttämisen.

Force majeure -lausekkeita esiintyy yritysten sopimuksissa monen sisältöisinä, mutta harvassa on mukana maininta epidemiasta tai pandemiasta.

– Kaupungilta ihan käsittämätöntä toimintaa. Luottamuspula tuntuu olevan suuri. Ei kai yksikään yhtiö jättäisi linja-autoja turhaan varikolle seisomaan, Kakko sanoo.

Oulun kaupungin joukkoliikennepäällikkö Helena Väliaho ei halua kommentoida asiaa.

– Meillä on OTP:n kanssa neuvottelut kesken, enkä lähde tässä vaiheessa kommentoimaan keskeneräisiä asioita, hän viestittää IS:lle sähköpostin välityksellä.

Auto- ja kuljetusalan työntekijäliiton (AKT) kanta Oulun tilanteeseen on selkeä:

– Kuljettajien terveystiedot ovat henkilökohtaisia, eikä niitä luovuteta ulkopuolisten käyttöön, sanoo aluetoimitsija Tero Anttonen AKT:n Oulun aluetoimistosta.