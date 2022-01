Tytön kyydissä oli kaksi matkustajaa. Hänellä ei ollut ajokorttia.

Törkeää ylinopeutta ajanut 17-vuotias tyttö sai kaahailustaan tuntuvat 110 päiväsakkoa. Se teki hänen tuloillaan 660 euroa.

Tyttö ajoi 197 kilometrin tuntinopeusvauhdilla valtatie 4:lla Oulussa viime toukokuussa. Alueen nopeusrajoitus oli 100 kilometriä tunnissa.

– (Tyttö) on kuljettanut ajoneuvoa niin huomattavalla ylinopeudella, että siihen on liittynyt varteenotettava vakavan vahingon vaara ja teko on siten tekotavaltaan hyvin vaarallinen ja moitittava, Oulun käräjäoikeus kirjoitti.

Tytöllä ei ollut voimassaolevaa ajokorttia. Hänen kyydissään oli kaksi matkustajaa. Tyttö katui tekoaan ja ”ymmärsi sen vääryyden”.

Tyttö pyysi, ettei häntä tuomittaisi ehdolliseen vankeuteen, koska se voisi haitata häntä tulevaisuudessa. Tyttö opiskeli lukiossa, ja hänen tavoitteenaan on opiskella pitkälle.

Yleisen oikeuskäytännön mukaan tytölle olisi napsahtanut kaahailustaan ehdollinen vankeustuomio. Teon moitittavuutta lisäsi se, ettei tytöllä ollut ajokorttia.

Lieventävänä seikkana oikeus piti sitä, että kaahailu tapahtui alkuillasta moottoritien ohituskaistalla. Ajokeli sekä ajo-olosuhteet olivat hyvät. Oikeus huomioi tuomiossaan myös tytön nuoren iän sekä tämän katumisen. Tytön elämäntilanne on muutenkin hyvä.

Tytöllä ei ollut aikaisempaa rikollisuutta, ja rikoksen uusimisriski vaikutti vähäiselle. Näistä syistä oikeus määräsi ehdollisen vankeustuomion sijaan tuntuvan sakkorangaistuksen. Tyttö syyllistyi nuorena henkilönä tehtyyn törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen ja kulkuneuvon kuljettamiseen oikeudetta.

Oikeus antoi tuomion tiistaina, eikä se ole siten lainvoimainen. Tyttö on nykyään 18-vuotias.