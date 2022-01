Kunta pyysi apua asukkailtaan ja sai heti parikymmentä uutta työntekijää.

Suomen länsirajan tuntumassa sijaitsevan Haaparannan kaupungin koronatilanne on heikentynyt. Kunta joutuu hakemaan hoito- ja hoivatyöhön apua asukkailtaan.

Norrbottenin alueen koronatartuntojen määrä on kasvanut. Yhä useampi hoitotyön tekijä on joko sairaana tai karanteenissa. Sairaspoissaolot ovat lisääntyneet eikä sijaisia ole saatavissa.

Norrbottenin läänissä todettiin viime viikolla noin 2 400 uutta koronatartuntaa. Edellisviikolla tapauksia oli huomattavasti vähemmän, noin 1 600.

– Omikron-variantti on alueella vallitseva virus. Se leviää nopeasti ja siksi terveydenhuollon kantokyky on vaarassa. Myös yhteiskunnallisesti tärkeiden suuryritysten toiminta on vaarassa, alueen koronasivustolla tiedotetaan.

Haaparannan sosiaalijohtaja Suvi Järvinen-Valo arvioi, että 9–20 prosenttia hoitoalan työntekijöistä on pois töistä joko koronatartunnan tai karanteenin takia.

– Pahimmillaan työntekijöistä voi olla pois puolet. Näin kävi esimerkiksi Ruotsin Ylitorniolla joulun aikaan. Siihenkin on varauduttava, hän sanoo.

Haaparannan julkinen vetoomus työntekijöiden tarpeesta innosti heti. Järvinen-Valon mukaan töihin on ilmoittautunut parikymmentä uutta käsiparia. Osalla on hoitolan koulutusta ja osalla ei. Kaikille löytyy kuitenkin töitä.

– Jos hoitoalan koulutusta ei ole, pystymme vaihtamaan kunnan sisällä tehtäviä niin, että kaikille löytyy sopiva työ.

Haaparannalle tarvitaan lisää työvoimaa erityisesti vanhusten pariin; kotihoitoon ja hoitopaikkojen osastoille.

Haaparanta ja Tornio muodostavat yhtenäisen alueen Suomen länsirajalla. Haaparannalla on noin 10 000 asukasta, Torniossa runsaat 20 000.

Järvinen-Valo sanoo, että kaksi vuotta jatkunut pandemia on ollut raskasta aikaa hoitoalan henkilökunnalle. Lisävuoroja on tehty runsaasti ja nyt ollaan jaksamisen äärirajoilla.

– Pandemia on jatkunut pitkään. Henkilökunta ei enää jaksa. Siksi olemme pyytäneet apua kuntalaisilta. Etsimme lisävoimaa kunnan sisäisesti ja myös ulkopuolelta.

Haaparannalla oli käynnistetty jo ennen epidemiaa hoitoalan rekrytointisuunnitelma. Sen avulla yritetään houkutella erityisesti nuoria alalle.

– Tilanne on samanlainen koko Ruotsissa. Valtio tukee rekrytointia.

Haaparannalla on hoitoalan töissä noin sata suomalaista hoitajaa.

Haaparannan hoiva-alan työvoimapulasta kertoi aikaisemmin Lapin Kansa.