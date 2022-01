Oulun bussikaaos jatkuu –koronatestiin enää vain poikkeustapauksissa

Eristysaika lyhenee viiteen vuorokauteen.

Oulun bussiliikenne on edelleen sekaisin koronan takia. Maanantaina on peruttu jälleen noin 250 vuoroa.

Oulun kaupungin tuoreiden koronaohjeiden mukaan lievän koronavirustaudin voi sairastaa kotona. Koronatestiin hakeudutaan vain poikkeustapauksissa.

Tautioireiden ilmaannuttua oululaisia kehotetaan hankkimaan kaupasta tai apteekista antigeenitesti.

– Positiivista kotitestin tulosta ei kuitenkaan tarvitse varmistaa virallisella testillä, jollet tarvitse todistusta sairastetusta koronataudista. Jos saat kotitestistä positiivisen testituloksen, jää kotiin sairastamaan vähintään viiden vuorokauden ajaksi, kaupungin tiedotteessa ohjeistetaan.

Koronatestiin hakeudutaan vain siinä tapauksessa, että sairastunut on sosiaali- tai terveydenhuollon työntekijä, raskaana, kuuluu koronavirustaudin riskiryhmään, tarvitsee koronapassia varten todistuksen sairastetusta koronataudista (16-vuotiaat tai sitä vanhemmat, joilla ei ole täyttä rokotesuojaa) tai tarvitsee todistuksen tartunnasta Kelan tartuntatautipäivärahaa varten (yrittäjät).

Oireettomia tai viimeisen kuuden kuukauden aikana koronavirustaudin sairastaneita henkilöitä ei pääsääntöisesti testata.

Eristysaika lyhenee uusien ohjeiden mukaan viiteen vuorokauteen.

– Jos sinulla on varmistettu koronavirustauti, pysyttele kotona niin kauan, että olet ollut oireeton kahden vuorokauden ajan ja oireiden alusta on kulunut vähintään viisi vuorokautta.

Oulun tartuntatautiviranomainen kontaktoi vielä tällä hetkellä kaikki positiivisen testituloksen saaneet henkilöt. Jäljityksessä on tällä hetkellä viivettä eli soitto tulee lähipäivinä testituloksen valmistumisesta.

Myös tartuntatautilääkärin asettaman karanteenin kesto lyhenee viiteen päivään.

Oulun paikallisliikenne on edelleen vaikeuksissa koronatartuntojen ja -karanteenien takia. Puolta paikallisliikenteen vuoroista operoiva OTP Travel on ilmoittanut, että maanantaina on peruuntunut noin 250 bussivuoroa.