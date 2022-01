Joukkoliikenteen bussien aikataulumuutoksista ei ole saatu ajanmukaista tietoa asiakkaille.

Oulun seudun paikallisliikenne on vaikeuksissa koronaan liittyvien sairaustapausten takia. Puolta Oulun joukkoliikenteestä operoiva OTP Travel on ilmoittanut, että torstaina on peruttu noin 200 bussivuoroa.

Oululaiset bussiasiakkaat ovat odotelleen turhaan vuoroja pysäkeillä, sillä peruutetuista vuoroista ei ole olemassa reaaliaikaista tietoa.

OTP Travel ilmoitti ensimmäisen kerran maanantaina 10. tammikuuta Oulun kaupungille, että viidesosa sen kuljettajista on poissa töistä pääosin koronaan sairastumisen tai lääkärin määräämän karanteenin vuoksi.

Maanantain jälkeen liikennöitsijä on ilmoittanut aina edellisenä päivänä alkuillasta seuraavana päivänä ajamatta jäävät vuorot.

Oulun kaupunki on saanut tietoja peruutuksista myös torstain aikana. Kaikkia peruutuksia ei ehditä tiedottaa ajoissa asiakkaille tiedonkulun ajoituksen vuoksi.

Joukkoliikenteen asiakkaiden antamien palautteiden mukaan etukäteen toimitetuilla listoilla ei olisi ollut kaikkia peruutettuja vuoroja.