Tyrnävällä päädyttiin nollasopimukseen, kun lääkärit otettiin vapaaehtoisina mukaan koronarokotuksiin.

Yli 40 vuotta Mikkelissä lääkärinä toiminut Pirkko Valtola haluaa auttaa koronarokotuksissa. Hän on käynyt rokottamassa Mikkelin keskussairaalassa muutamana päivänä viikossa.

Hoitoalan ammattilaiset aloittivat koronarokotustalkoot jo ennen perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd) joulukuun puolivälissä esittämää vetoomusta.

Mikkelin keskussairaalassa se tarkoittaa sitä, että 6– 8 eläkkeellä olevaa lääkäriä auttaa rokotuksissa muutamana päivänä viikossa. Heille maksetaan työstä palkkio, jonka he lahjoittavat paikallisen Hope-yhdistyksen kautta vähävaraisille lapsille.

Mikkelissä lääkärit lähtivät liikkeelle joulukuun alussa. Eläkeläislääkärit keskittyvät rokottamiseen, rokotusten kirjaamisesta huolehtivat muut ammattilaiset.

– Olemme kokeneet todella mukavaksi sen, että pystymme auttamaan tässä korona­tilanteessa. Olemme kaikki tehneet elämäntyömme Mikkelissä. Tunnemme ihmiset ja vastaanotto on ollut innostavaa, kertoo yleislääketieteen erikoislääkäri Pirkko Valtola.

Valtola on entinen yleislääkäri ja lääninlääkäri. Hän jäi eläkkeelle vuosi sitten Etelä-Suomen Työterveyden toimitusjohtajan paikalta.

Valtola ja hänen kollegansa ilmoittautuivat rokotustalkoisiin mukaan alueen koronapäällikön kautta. Kun ilmainen talkootyö ei tullut kysymykseen, palkkiot päätettiin lahjoittaa hyväntekeväisyyteen.

– Mikä parempaa kuin se, että nyt autamme tuplasti, Valtola sanoo.

Pirkko Valtola jäi eläkkeelle vuosi sitten. Hän viettää eläkepäiviään Mikkelissä ulkoillen.

Krista Kiuru esitti joulukuun puolivälissä, että kolmansien koronarokotteiden antamista voitaisiin vauhdittaa pestaamalla rokotteiden antajiksi hoitoalan opiskelijoita, eläköityneitä työntekijöitä ja järjestöjen vapaaehtoisia.

Hoitoalan järjestöissä esitys otettiin vastaan pääosin myönteisesti.Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen kannatti työterveyshuollon mukaan saamista ja eläkeläisten valjastamista rokotusurakkaan.

Myös Lääkäriliitto ilmaisi tukensa kolmannen rokotuskierroksen vauhdittamiseen vapaaehtoisten voimin. Terveydenhuollon ammattilaisia ei voida kuitenkaan kutsua ”talkoisiin” ilman turvallisten raamien luomista, liitto huomauttaa.

– Lääkärien osalta tämä merkitsee sitä, että töihin lähdetään vain työ- tai virkasuhteessa, jolloin vakuutussuoja ja oikeusturva ovat kunnossa, sanoo Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Kati Myllymäki.

Työ- ja virkasuhteessa työnantaja vastaa muun muassa tarvittavan potilasvakuutuksen ottamisesta ja huolehtii työnantajavelvoitteista. Työnantaja vastaa myös potilasrekisteristä rekisterinpitäjänä.

– Talkootyössä syntyy riskejä esimerkiksi vakuutusten kattavuudesta sekä lääkärin juridisesta asemasta ja vastuista mahdollisissa vahinkotilanteissa. Rokottamaan halukkaiden yksityislääkärien pitäisi varmistaa, että luvat, ilmoitukset, potilas- ja muut vakuutukset, potilasrekisteri ja muut hallinnolliset asiat ovat kunnossa, Myllymäki sanoo.

Lääketieteen opiskelijan on ennen rokotuksiin osallistumista aina varmistuttava siitä, että hän on rokottaessaan tarvittavan valvonnan alla, täyttää lakisääteiset edellytykset tehtävässä toimimiseen ja on saanut asianmukaisen rokotuskoulutuksen.

– Turvalliset puitteet on siis luotava pikimmiten. Kun näin on tehty, Lääkäriliitto uskoo tien olevan auki rokotekattavuuden parantamiselle.

Vapaaehtoisia olisi tulossa rokotuksiin avuksi myös Pohjois-Pohjanmaalla, mutta byrokratian läpi käyminen on ollut liian monimutkaista, sanoo Tyrnävän johtava lääkäri Liisa Kylmänen.

Ongelmia tuottaa se, että moni haluaa tulla työhön ilman palkkaa. Eläkkeellä olevien lääkärien talkootyöhön tarvitaan monenlaisia lupia.

– Täällä on käynyt nyt muutama lääkäri rokottamassa ja se on hoidettu siten, että heille on tehty virkamääräys 0 euron palkalla, kun eivät halua palkkaa. En ole ollut yhteydessä potilasvakuutuskeskukseen enkä saamani ohjeen mukaan verohallintoon, kun ajattelin että mitä se verottajaa kiinnostaa, jos siitä ei palkkaakaan makseta.

Tyrnävälle on ilmoittautunut muun muassa entisiä syöpälääkäreitä talkoisiin mukaan ilman palkkioita. Lopulta avuksi on otettu kaksi lomalla olevaa lääkäriä.

– Lisää käsipareja olisi tarjolla ja heitä käytettäisiin, mutta asia on liian hankalaa ja byrokraattista, jotta heidät saataisiin nopeasti töihin. Tämä vaatii työtä ja sitkeyttä, Kylmänen sanoo.

Ylimääräiset käsiparit olisivat tarpeen Tyrnävällä, sillä kunnan koronailmaantuvuus on pysynyt korkealla ja rokotuskattavuus alhaisena.

– Rokotekattavuus on edelleenkin matala nuorissa ikäryhmissä ja juuri sitä rokottajat pahoittelivat, että ei ole juurikaan ykkösrokotteen hakijoita. Lähes kaikki hakevat kolmosta. Meillä on netissä ollut hyvin aikaoja varattavana kaikki välipäivät ja hyvin ne ovat menneet, Kylmänen kertoo.