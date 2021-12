Nyt se on totta! Jakkukylän huima riippusilta avattiin

Johanna Rädyn autoilumatka vähenee 60 kilometriä päivässä sillan ansiosta.

Oulun pohjoispuolella sijaitsevassa Jakkukylässä oli maanantaina riemun päivä. Pohjois-Euroopan pisin kevyen liikenteen riippusilta on vihdoinkin valmis ja avajaisia vietettiin jokitörmällä paukkupakkasessa.

Sillan juhlanauhan leikkasi poikki itse joulupukki. Jakkukylän koululaiset lauloivat ja Iin kunnanvaltuuston puheenjohtaja Johannes Tuomela piti lyhyen puheen.

– Tämä on kauan odotettu päivä. Rakennusvaihe sisälsi monia vaikeita hetkiä, Tuomela kuvaili hetken tärkeyttä.

Jakkukylän riippusilta on jänneväliltään Pohjois-Euroopan pisin metallirakenteinen kevyen liikenteen riippusilta. Sen kokonaispituus on 250 metriä ja jänneväli 180 metriä.

Silta ylittää lähes 200 metriä leveän Iijoen Jakun koulun kohdalta. Sillan rakennustyöt käynnistyivät marraskuussa 2019. Rakennustyöt keskeytettiin kesäkuussa 2020, kun sillan rakenteissa huomattiin virheitä.

Euroopan pisimmällä kevyen liikenteen riippusillalla on pituutta yli 250 metriä.

Rakentamisajan vaikeuksia ei muisteltu enää avajaisissa. Iin opetusjohtaja Tuomo Lukkari tarkisti riippusillan viikko sitten.

– Se todettiin koulutieksi soveltuvaksi. Kaiteet ja kulkuväylä ovat lapsille sopivia. Silta on turvallinen, Lukkari sanoo.

Jakun koulussa on 61 oppilasta. Heistä puolet asuu joen toisella puolen ja käyttää siltaa joka päivä koulumatkaansa.

– Tämä on koko koululle iloinen päivä, jota on odotettu pitkään. Me olemme uskoneet hankkeeseen koko ajan, emme ole epäilleet sillan valmistumista, vaikka odotusaika piteni, sanoo koulunjohtaja Anu Piltonen.

Johanna Räty käyttää lastensa Juulin ja Ukon kanssa siltaa joka päivä. Mukana myös perheen uusin jäsen, 8-viikkoinen pohjanpystykorva Huti.

Uuden sillan jokapäiväisiin käyttäjiin kuuluvat Johanna Räty sekä lapset Juuli ja Ukko. he ovat seuranneet rakennustöitä joen eteläpuolelta oman kodin terassilta.

– Ylitämme Iijoen monta kertaa päivässä siltaa pitkin. Autolla ajeleminen vähentyy 60 kilometriä päivässä. Turvallinen ja tukeva silta, Johanna-äiti kiittelee.

Jakkukylään on puuhattu siltaa jo 1950-luvulta lähtien. Vuonna 1984 kylälle suunniteltiin maatiesiltaa, mutta hankkeelle ei saatu kannatusta silloisessa Yli-Iin kunnassa.

Jakkukylän riippusilta Sillan rakentaminen käynnistyi marraskuussa 2019. Iin kunta myönsi sillan rakentamiseen 1,2 miljoonan euron määrärahan. Kunta sai valtionavusta yhteensä noin 400 000 euroa. Kunta on laskenut säästävänsä koulukyydityksissä noin 80 000 euroa vuodessa sillan valmistuttua. Jakkukylässä on asutusta joen molemmin puolin. Ennen siltaa kulku esimerkiksi Jakun koululle tapahtui kiertämällä Raasakan sillan kautta

Jakun koulussa on 61 oppilasta. Heistä puolet kulkee Iijoen yli siltaa pitkin. Kuvassa Saana Sakko, Peetu Kaisto, Joose Kaisto, Maija Lohi ja Silva Räihä.

Kyläläiset ovat saaneet ylittää jokea siltaa pitkin jo ennen avajaisia. Virallisia avajaisia juhlitaan toukokuussa 2022.

