Ikärakenteeltaan nuorten kuntien rokotuskattavuus on matala.

Limingan ja Tyrnävän kunnat Oulun kupeessa Pohjois-Pohjanmaalla ovat saavuttaneet koronan ilmaantuvuusluvuissa melkoisen rajapyykin.

Tyrnävän luku on THL:n torstain koronakartan mukaan 2 346/100 000 ja Limingan 2 566/100 000. Tyrnävällä on asukkaita noin 6 600 ja Limingassa 10 200.

Muissakin alueen kunnissa ilmaantuvuus on korkea: Lumijoki 1 669, Hailuoto 1 051 ja Siikajoki 1 250. Ilmaantuvuus on tapausten määrä suhteutettuna alueen väestöön (per 100 000 asukasta).

Tyrnävän kunnan johtava lääkäri Liisa Kylmänen selittää tähtitieteellistä lukemaa kunnan nuorella ikärakenteella ja matalalla rokotekattavuudella. Kunnan asukkaista kolmannes on alle 15-vuotiaita.

– Tyrnävän ikärakenne on varsin nuori. Alle 40-vuotiaiden rokotekattavuus on matalampi kuin Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Alle 40-vuotiaista ensimmäisen koronarokotteen on saanut alle 80 prosenttia ja koska ikäluokat ovat suuret, on niissä paljon sairastumispotentiaalia.

Kunnassa on puututtu tilanteeseen perumalla kaikki yleisötilaisuudet. Lisäksi turvallisuusohjeiden noudattamista on korostettu. Tartuntojen ja altistumisien jäljitys toimii aktiivisesti.

Rokotekattavuutta Tyrnävällä on pyritty nostamaan järjestämällä rokotuksia ajanvarauksella sekä ajanvarauksettomia popup-päiviä.

– Olemme ottaneet käyttöön nettiajanvarauksen rokotuksiin. Kunta on myös tiedottanut tilanteesta ja suositellut kuntalaisia rokottautumaan.

Rokotukset ovat Kylmäsen mukaan sujuneet hyvin eikä pitkiä jonoja ole muodostunut rokotuspisteisiin.

– Toivoisin tyrnäväläisten hakeutumisen rokotuksiin olevan suurempaa, varsinkin siis nuorten aikuisten osalta.

Tyrnävällä on havaittu myös rokotevastaisuutta. Kylmänen jaottelee rokottamattomat kahteen eri ryhmään.

– Osa on rokotevastaisia ideologisista syistä ja usein mitkään järkiperusteet eivät heitä näytä saavan muuttamaan kantaansa.

– Osa ihmistä ei ole niinkään rokotevastaisia, vaan he eivät ole vaan ”saaneet aikaiseksi” hakeutua rokotukseen ja heitä olemme tavoittaneet popup-rokotuspäivinä.

Pohjois-Pohjanmaalla on viime viikkojen aikana otettu käyttöön useita suosituksia ja rajoituksia. Kasvomaskin käyttöä suositellaan nyt aina julkisissa sisätiloissa liikuttaessa. Myös hyvästä käsihygieniasta ja riittävistä turvaväleistä on tärkeää huolehtia. Alueella on 20 henkilön kokoontumissuositus.

Tyrnävän kunta on antanut ohjeet yleisötilaisuuksien perumisesta ja turvallisuusohjeiden noudattamisesta alueellisten suositusten mukaisesti.

Alueen koordinaatioryhmän mukaan tilanne on edelleen vakava, vaikka rajoitukset ovat alkaneet vähitellen purra.