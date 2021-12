Opiskelijat innostuivat rakentamaan piparitaikinasta toinen toistaan hienompia luomuksia.

Oulun yliopiston opiskelijoiden mielikuvitus pääsi valloilleen, kun rakennusmateriaaliksi annettiin piparkakkutaikina. Tuloksena oli toinen toistaan hienompia luomuksia.

Opiskelijakämppien välisen piparkakkukisan voittajaksi julistettiin eduskuntatalo, jonka rakentamisesta vastasivat elektroniikan ja tietoliikennetekniikan opiskelijat. Asialla olivat nuoret miehet.

– Ideoimme kisaa syksyllä ja mukaan lähti seitsemän kämppäkuntaa. Tulokset julkistettiin yhteisessä illanvietossa, jossa jokainen luomus paljastettiin vuorotellen. Eduskuntatalo tuotiin esiin Finlandian säestyksellä, kertoo luokanopettajaopiskelija Anna-Sofia Pietiläinen.

Tekniikkaa opiskelevien nuorten miesten pipariseen eduskuntataloon on asennettu valot.

Seitsemässä joukkueessa oli mukana luokanopettajakoulutuksen, konetekniikan, kauppatieteiden ja elektroniikan opiskelijoita. Luomuksia oli paloautosta jääkiekkokaukaloon ja hautausmaahan.

Pietiläisen mukaan kisa oli kaikille antoisa.

– Saimme uusia tuttavuuksia, yhteishenki parani ja joulufiilis kohosi hienosti.

Eduskuntatalo julistettiin voittajaksi hyvässä yhteisymmärryksessä.

– Sehän on niin hieno! Siihen on asennettu valot ja kaikki. Myös konetekniikan poikien rekka on hieno. Se on mallinnus oikeasta rekasta, Pietiläinen kertoo.

Piparkakkutalokisa oli opiskelijoille niin hauska kokemus, että ensi vuonna asiaan aiotaan palata.

– Ehdottomasti järjestämme ensi vuonna myös jonkinlaisen kämppien välisen kisan.