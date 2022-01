Aulis Karppinen on palvellut tiepalvelumiehenä seitsemän vuotta. Hän aikoo jatkaa niin kauan kuin jaksaa.

Eläkkeelle jäänyt Aulis auttaa lähimmäisiään tiepalvelumiehenä ja vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa.

Ilta-Sanomat täyttää tänä vuonna 90 vuotta. Sen kunniaksi esittelemme 90 sankaria Suomesta.

Oululainen tiepalvelumies ja vapaaehtoiseen pelastuspalveluun osallistuva Aulis Karppinen, 68, kohtaa harrastustensa parissa helpottuneita ja kiitollisia ihmisiä. Useimmiten kohtaamiset sijoittuvat tien varteen.

– Hankalia asiakkaita en ole tavannut. Yleensä kaikki ovat kiitollisia ja hyvillä mielin, kun saavat apua. Siksi näitä hommia on mukavaa tehdä, hän sanoo.

Joululiikenteen aikana Karppinen oli mukana vuoden suurimassa liikennetapahtumassa, Operaatio Lumihiutaleessa. Hän oli koko joulun ajan valmiudessa ja päivystää neljänä päivänä.

– Lisäksi ajelen partioimassa, aina sieltäkin tulee vastaan autettavia, Karppinen kertoi viime joulun alla.

Joulun aikana Karppinen on koko ajan valmiudessa ja kolme päivää päivystysvuorossa.

Vuoden tiepalvelumieheksi 2021 valittu Karppinen aloitti Autoliiton tiepalvelumiehenä vuonna 2015 jäätyään osa-aikaeläkkeelle auto- ja konekorjaamosta.

Viimeiset 26 vuotta hän työskenteli henkilö- ja kuorma-autojen, traktorien, venemoottorien ja muiden koneiden parissa. Tiepalveluharrastuksessa hän on saanut yhdistää kaksi tärkeää asiaa: toisten ihmisten auttamisen ja autot.

– Auttaminen on palkitsevaa. Lisäksi kaikenlainen korjaaminen ja ongelmien ratkaiseminen on aina kiehtonut ja ollut kaikin puolin mielekästä.

” Tarkistakaa auton renkaiden ilmanpaineet, valot, polttoaineen ja lasinpesunesteen määrä, pyyhkimien sulkien kunto ja lasien puhtaus. Määräaikaishuollot kannattaa tehdä säännöllisesti. Ja ne vara-avaimet kannattaa ottaa taskuun eikä jättää kotiin kaapin päälle!

Ihmisten auttaminen on Aulis Karppiselle itsestäänselvyys. Hän toimii tiepalvelumiehenä ja vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa.

Tiepalvelumiehet ovat mukana myös vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) toiminnassa. Karppinen kertoo osallistuneensa useisiin etsintöihin.

Erityisen palkitsevaa hänestä on kuulla, että etsitty on löytynyt hyvässä kunnossa. Sillä ei hänen mukaansa ole merkitystä, onko itse löytäjänä vai ei. Jokainen vapaaehtoinen on kantanut kortensa kekoon toivottuun lopputulokseen pääsemiseksi.

” Auttaminen on palkitsevaa. Lisäksi kaikenlainen korjaaminen ja ongelmien ratkaiseminen on aina kiehtonut ja ollut kaikin puolin mielekästä.

Tien varteen jäänyt autoilija tarvitsee useimmiten apua rengasrikon, polttoaineen loppumisen tai sähkövikojen takia.

– Nykyautojen ovet menevät usein lukkoon, ja kuski jää ulos. Käynnistämiseenkin annamme apua, ne työt painottuvat talviaikaan.

Talviliikenteeseen kokenut tiepalvelumies antaa autoilijoille hyvät neuvot.

– Tarkistakaa auton renkaiden ilmanpaineet, valot, polttoaineen ja lasinpesunesteen määrä, pyyhkimien sulkien kunto ja lasien puhtaus. Määräaikaishuollot kannattaa tehdä säännöllisesti. Ja ne vara-avaimet kannattaa ottaa taskuun eikä jättää kotiin kaapin päälle!