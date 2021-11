Koronapotilaiden määrä Oulun yliopistollisessa sairaalassa on viikonlopun aikana kasvanut.

Pohjois-Pohjanmaalla on jouduttu ensimmäistä kertaa koronaepidemian aikana perumaan kiireettömiä ajanvarauksia suuren koronapotilasmäärän takia.

Maanantaiaamuna sairaalassa oli koronan vuoksi hoidossa 25 potilasta, joista teho-osastolla kahdeksan.

Oulun yliopistollinen sairaala (Oys) valmistautuu potilasmäärän kasvuun edelleen ja peruu kiireettömiä ajanvarauksia. Teho-osastolla otetaan käyttöön lisäpaikkoja.

– Suurin osa hoitoa vaatineista potilaista on ollut edelleen rokottamattomia. Elokuun alusta Oysissa on hoidettu yhteensä 127 koronapotilasta, joista 80 prosenttia eli 102 henkilöä on ollut kokonaan rokottamattomia. Yhden rokotteen saaneita on ollut 8 henkilöä ja kaksi rokotetta saaneita 17 henkilöä, kertoo vs. johtajaylilääkäri Terhi Nevala Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä.

Tehohoidon kapasiteetti on Nevalan mukaan tiukoilla. Teho-osastolle on otettu tänään käyttöön lisäpaikkoja.

– Olemme joutuneet perumaan sellaisia leikkauksia, jotka vaativat jatkohoitoa teho-osastolla. Olemme joutuneet perumaan myös muita leikkauksia, jotta saamme siirrettyä henkilökuntaa koronapotilaiden hoitoon.

Oysissa on käytössä tavanomaisessa tilanteessa yhteensä 26 tehohoitopaikkaa. Nevala pitää tilannetta vakavana.

– Näyttää väistämättömältä, että rokottamattomat sairastuvat koronaviruksen aiheuttamaan tautiin ennemmin tai myöhemmin. Paitsi että seuraukset voivat olla hyvin vakavat ihmiselle itselleen, heijastuu tartunta aina myös muualle yhteiskuntaan. Emme voi siis enempää korostaa rokotteiden ottamisen tärkeyttä

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä kokoontuu tiistaina 30. marraskuuta arvioimaan tilannetta ja tekee tarvittaessa linjaukset uusista rajoituksista ja suosituksista.