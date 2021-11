Koronapotilaita siirretään tarvittaessa tehohoitoon Ouluun.

Länsi-Pohjan koronatilanne on edelleen huono. Tartuntamäärät ovat korkealla ja sairaalakuormitus on kasvanut.

Viime viikolla alueella todettiin 53 uutta koronavirustapausta. Tapausmäärissä on lievää laskua.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alue on koronan leviämisvaiheessa. Alueen kuudesta kunnasta Kemi, Keminmaa, Tervola, Tornio ja Ylitornio ovat asettaneet kuntaansa kokoontumisrajoituksen. Ravintoloiden rajoitukset ovat voimassa koko alueella.

Länsi-Pohjan keskussairaalassa on hoidossa kuusi potilasta koronavirusinfektion vuoksi. Osa heistä on tehohoidossa. Terveyskeskuksen vuodeosastolla on 9 potilasta hoidossa koronavirusinfektion vuoksi.

Länsi-Pohjan keskussairaalassa Kemissä on tehohoitopaikkoja normaalitilanteessa 4– 5. Ilma-eristyshuoneita koronatehohoitopotilaille on olemassa vain yksi, jos edelleen tarvitaan eristystä.

– Sairaalapotilailla eristys on tavallisesti 20 päivää. Näiden paikkojen tarpeen ylittyessä pitää perustaa erillinen koronateho leikkaussalin tiloihin ja vähentää elektiivisiä leikkauksia tilojen ja henkilökuntamäärän takia, sanoo johtajaylilääkäri Jyri J. Taskila Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiristä.

Tarvittaessa potilaita siirretään tehohoitoon Kemistä Ouluun.

– Teemme yhteistyötä Oulun yliopistollisen sairaalan kanssa, jotta leikkaustoimintaa meillä voi ylläpitää eikä jouduta erillisen koronatehon perustamiseen.

Lapin raja-alueen terveysturvallisuustoimia on lisätty Etelä-Afrikassa todetun omikronvariantin takia.

Lapin aluehallintovirasto on määrännyt tietyistä eteläisen Afrikan maista Suomeen saapuvat henkilöt osallistumaan pakolliseen terveystarkastukseen, jonka osana voidaan ottaa koronavirusnäyte.

Määräys pakolliseen terveystarkastukseen osallistumisesta koskee henkilöitä, jotka ovat viimeisen 14 päivän sisällä oleskelleet jossakin seuraavista maista: Etelä-Afrikka Namibia, Botswana, Zimbabwe, Lesotho, Eswatini (Swazimaa), Mosambik ja Malawi.

Määräys on voimassa 27.11.– 31.12.2021.

Lapin avi on myös määrännyt Kemin, Rovaniemen ja Tornion kaupunkien, Inarin, Kittilän, Kolarin, Pellon, Sallan, Ylitornion ja Utsjoen kuntien sekä Muonion ja Enontekiön osalta Lapin sairaanhoitopiirin järjestämään rajanylityspaikoilla testin niille, jotka ovat viimeisen 14 vuorokauden aikana oleskelleet omikronvariantin maissa.

Kunnat vastaavat terveystarkastusten ja koronatestausten järjestämisestä alueellaan, myös rajanylityspisteillä.

Torniossa se tarkoittaa sitä, että kaikki Ruotsista tulijat pysäytetään ja heiltä kysytään viime aikojen oleskelupaikkaa.

– Tulijoilta kysytään, josko ovat kyseisissä maissa oleskelleet. Virka-apupyyntö Länsi-Suomen merivartiostolle on edelleen voimassa, kertoo Tornion johtava lääkäri Jukka Ronkainen.