Poliisille ilmoitetut lapsen seksuaaliset hyväksikäytöt lisääntyivät Oulun alueella 50 prosenttia – ”Törkeät tekomuodot näyttäisivät pysyneen alhaisella tasolla”

Kuluneen vuoden aikana poliisin tietoon on tullut Oulun alueelta 69 lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä.

Oulun alueen seksuaalirikostilannetta käsiteltiin perjantaina Turvallinen Oulu -hankkeen loppuseminaarissa.

Rikosylikomisario Markus Kiiskinen Oulun poliisista avasi tilaisuudessa poliisin tilastoja Oulun alueella alle 16-vuotiaisiin kohdistuneista seksuaalirikoksista tämän vuoden ja muutamien viime vuosien aikana.

Kuluneena vuonna lokakuun loppuun mennessä poliisin tietoon on tullut Oulun alueelta 69 lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä. Viime vuonna samalla ajanjaksolla vastaava luku oli 46. Lapsen seksuaalisten hyväksikäyttöepäilyjen määrä on siis noussut Oulun alueella 50 prosenttia viime vuodesta.

Alle 16-vuotiaisiin kohdistuneita perusmuotoisia raiskauksia on tullut tämän vuoden aikana poliisin tietoon kuusi. Viime vuonna vastaavalla ajanjaksolla raiskauksia kirjattiin kolme. Poliisin tietoon tulleiden, alle 16-vuotiaisiin kohdistuneiden raiskausten määrä siis tuplaantui vuodesta 2020 Oulun alueella.

Lapsiin kohdistuneiden seksuaalirikosten törkeät tekomuodot ovat joko vähentyneet tai pysyneet samana viime vuoteen verrattuna. Poliisin tietoon tulleiden törkeiden lapsen seksuaalisten hyväksikäyttöjen määrä pysyi 2021 samana kuin 2020, ja törkeiden raiskausten määrä on pudonnut viime vuoden neljästä tämän vuoden yhteen tammikuu-lokakuu -aikavälillä.

– Hyvää tuloksissa on se, että törkeät tekomuodot näyttäisivät pysyneen alhaisella tasolla, Markus Kiiskinen Oulun poliisista kommentoi.

Lapsen seksuaalisten hyväksikäyttöjen ilmoitusmäärän nousua voi Kiiskisen mukaan osaltaan selittää se, että poliisin havaintojen mukaan seksuaalirikokset päätyvät nyt aiempaa useammin poliisin tietoon.

– Vaikka lapsen seksuaalisten hyväksikäyttöjen käyrä on noususuunnassa, niin on mahdollisuus tehdä myönteisiä tulkintoja siinä mielessä, että ilmoituskynnys on laskenut viimeisen parin, kolmen vuoden aikana kovasti. Näistä rikoksista ilmoitetaan enemmän, mikä on hyvä asia.

Oulussa paljastui loppuvuodesta 2018 alaikäisiin kohdistuneiden seksuaalirikosten suma, joka herätti valtavaa huomiota ja järkytti valtakunnallisesti.

Seksuaalirikossumassa oli kysymys useista erillisistä rikosjutuista, joissa tekijänä tai tekijöinä oli ulkomaalaistaustaisia miehiä ja seksuaalirikosten uhrina alaikäinen.

Seksuaalirikosten noustua esille Oulussa alkoi Turvallinen Oulu -hanke. 2019-2021 hankkeen päätavoitteena oli ennaltaehkäistä alaikäisiin kohdistuvia seksuaalirikoksia Oulussa.

Turvallinen Oulu -hankkeen turvataitokasvatus voitti kansallisen rikoksentorjuntakilpailun 2021. Teemana oli alaikäisiin kohdistuvan kiusaamisen ja väkivallan ehkäiseminen.

Ilta-Sanomat kirjoitti lokakuussa 2019 kaupungin rahoittavan hanketta 1,2 miljoonalla eurolla. Sitä varten haettiin rahoitusta opetushallitukselta (129 000 euroa), sosiaali- ja terveysministeriöltä (500 000) sekä opetus- ja kulttuuriministeriöltä (650 000).