Lapin käräjäoikeus määräsi murhasta syytetyn miehen mielentilatutkimukseen.

Lapin käräjäoikeus on määrännyt Simon henkirikoksesta epäillyn miehen mielentilan tutkittavaksi. Asian käsittely jatkuu oikeudessa tutkimuksen valmistuttua.

Syytetty pyysi mielentilatutkimusta itse eikä syyttäjä vastustanut pyyntöä. Henkirikos tapahtui kesäkuussa, kun kaksi miestä meni tuttavansa rivitaloasuntoon Simossa.

Käräjäoikeus antoi jutussa välituomion. Sen mukaan murhasta syytetty mies on tahallaan tappanut uhrin pistämällä tätä puukolla kaulaan. Epäilty on välituomion mukaan pahoinpidellyt ensin uhria toisen miehen kanssa ja palannut myöhemmin vielä asunnolle, missä hän viilteli uhria useita kertoja eri puolille vartaloa.

Kysymys siitä, onko menettelyssä ollut kyse taposta vai murhasta, ratkaistaan mielentilatutkimuksen valmistumisen jälkeen.

Oikeuden mielestä syytetty on tappanut tahallaan uhrinsa. Syytetty kiistää murhan ja katsoo syyllistyneensä vain törkeään pahoinpitelyyn.

Syytetyn mukaan he menivät toisen miehen kanssa uhrin asuntoon ”typerästä päähänpistosta”. He pahoinpitelivät uhria aluksi keittiössä ja tekivät häneen ”puukolla vekkejä”.

Käräjäoikeuden mielestä teot on tehty erityisen raa´alla ja julmalla tavalla.

– Syytetty on palannut asunnolle kaksi kertaa ensimmäisen, jo runsaasti väkivaltaa sisältäneen käynnin jälkeen. Hän on poistunut paikalta selvittämättä uhrin saamien vammojen laatua tai apua hälyttämättä.

– Tappo on tehty erityisen raa´alla sekä julmalla tavalla. Teko on tapahtunut törkeän pahoinpitelyn jälkeen, joten se on kohdistunut puolustuskyvyttömään henkilöön, käräjäoikeus toteaa välituomiossa.

Syyttäjä vaatii henkirikoksesta syytetylle elinkautista tuomiota murhasta.

Lapin käräjäoikeus tuomitsi jutun toisen syytetyn 1 vuoden ja 6 kuukauden mittaiseen ehdolliseen vankeusrangaistukseen törkeästä pahoinpitelystä.

34-vuotias mies osallistui uhrin pahoinpitelemiseen yhdessä pääsyytetyn kanssa.