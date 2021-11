Haapavetinen taksiyrittäjä muistaa auton teippauksilla 100-vuotiasta lottajärjestöä, 80 vuotta sitten sodassa kuollutta isoisää ja 20 vuotta sitten kuollutta isää.

Oulun seudulla katseita kääntävä Ford Mustang on kauttaaltaan sotilashahmojen peitossa.

Oulun seudun teillä kurvailee hopeansävyinen Ford Mustang, joka kääntää päät ja aiheuttaa ihastuksen huokauksia.

Haapavetisen taksiyrittäjä Ari Aakon menopeliä koristaa kertomus hänen isoisänsä sotataipaleesta. Vuosimallin 2005 Mustang on teipattu kauttaaltaan sotaan liittyvillä hahmoilla.

Autosta kertoi aikaisemmin Haapavesi-lehti.

Auton teippaukset on tehnyt ylivieskalainen Printtipiste Aakon hahmotelmien pohjalta. Kuvien sotilashahmot, aseet ja panssarivaunut ovat vuonna 1955 tehdystä Edvin Laineen klassikkoelokuvasta Tuntematon sotilas.

Teippaukset on suunnitellut ja tehnyt ylivieskalainen Printtipiste.

Konepeltiä koristaa Aakon pappa, 30-vuotiaana rintamalla kuollut Juho ”Jussi” Aakko. Kuvitusten lomaan on taiteiltu tekstiä kirjeestä, jonka Aakon mummo sai puolisonsa kuolemasta.

– Auto on kunnianosoitus edesmenneitä, sodan sankareita kohtaan. Toivon tämän herättävän nykyihmisiä miettimään mitä sodissa olleet ovat joutuneet kokemaan ja mitä he ovat meidän puolestamme tehneet, Aakko sanoo.

– Kuluneet pari vuotta ovat olleet meille kaikille kovia, mutta ne eivät ole mitään siihen verrattuna mitä sodan sukupolvi joutui kokemaan, hän pohtii.

Auton konepellissä on kuva Aakon papasta sotilaspuvussa. Pappa kuoli rintamalla 30-vuotiaana.

Papan kaatumisesta Vuonnisjoen taisteluissa tuli kesällä kuluneeksi 80 vuotta. Auton teippaus kunnioittaa samalla Aakon isää, jonka kuolemasta tuli kuluneeksi 20 vuotta. Aakko halusi kunnioittaa myös Lotta Svärd -järjestöä, joka täyttää tänä vuonna 100 vuotta.

Isänisä kuoli 30-vuotiaana. Aakon mukaan hänen tarinansa on jäänyt hämärän peittoon, sillä isä ei koskaan puhunut asiasta. Isä oli papan kuollessa vasta 11-vuotias.

– Papan hautakivi on Haapaveden hautausmaalla sankarivainajien joukossa, mutta en tiedä onko hänet laskettu hautaan vai jäikö ruumis itärajan taakse. Se oli isälle raskas paikka eikä hän koskaan selvinnyt isänsä kuolemasta, Aakko sanoo.

– Isä on itkenyt peiton alla viikon suruviestin jälkeen. Se on traaginen tarina.

Teipattu Mustang on herättänyt monenlaisia kommentteja. Aakon mukaan suurin osa on ollut myönteisiä.

Haapavetinen Ari Aakko suunnitteli auton teippaamista vuosia.

Haapavedellä taksia ajava Aakko on autoharrastaja, jonka tiluksilla on monenlaista katsottavaa. Vanhassa navetassa on muun muassa vuoden 1965 Mustang Fastback, Citroenin iso kissa vuodelta 1973, museoauto Datsun Finn 1973, vuosimallin 1975 Peugeot 504 taksi, vuosimallin 1962 Peugeot 404 poliisiauto ja 9 metriä pitkä Limousine.

– Autoharrastus on jatkunut vuosia. Vanha 400 neliön navetta on nyt kokonaan uudessa käytössä.