Kalajoen valtavan metsäpalon syttymissyy selvisi

Palossa tuhoutui metsää 227 hehtaarin verran Raution kylässä.

Kalajoen Raution heinäkuisen metsäpalon epäillään saaneen alkunsa huolimattomuudesta. Maastopalojen arvellaan olleen suurimpia 50 vuoteen.

Esitutkinta yleisvaaran tuottamuksesta on valmistunut ja asia on siirretty syyttäjälle syyteharkintaa varten. Epäiltyjä on yksi ja hän on kiistänyt osallisuutensa asiaan.

Paloalueen koko oli 227 hehtaaria, josta pääosa oli Kalajoen seurakunnan omistamaa. Palon syttymispaikka oli Mutkalammin tuulipuiston työmaa, Susinevan suoalue.

Maastopalo eteni voimakkaasti alueella. Jokilaaksojen pelastuslaitos antoi Kalajoen Raution alueelle vaaratiedotteen terveydelle vaarallisen savun vuoksi. Alueen ihmisiä kehotettiin pysymään sisätiloissa ja sulkemaan ilmanvaihto.

Alueella liikkumista pyydettiin välttämään. Sammutustyöt jatkuivat useita päiviä ja niihin osallistui apuvoimia eri puolilta maata. Parhaimmillaan sammutustöissä oli noin 250 henkilöä.