Oulussa sairaalahoidossa on etupäässä rokottamattomia koronapotilaita.

Pohjois-Suomen koronatilanne on heikentynyt. Tartuntojen määrä on kasvanut erityisesti Pohjois-Pohjanmaan ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirien alueilla.

Pohjois-Pohjanmaalla on siirrytty koronan perusvaiheesta kiihtymisvaiheeseen. Uusia suosituksia ei silti ole vielä annettu.

Koronatartuntojen määrä ja ilmaantuvuus kasvavat, mutta tilanne ei ole toistaiseksi heijastunut huolestuttavasti sairaalahoidon tarpeeseen. Sairaalahoidossa on Oulun yliopistollisessa sairaalassa nyt 9 koronapotilasta.

– Tartuntoja todetaan tällä hetkellä pitkälti rokottamattomassa väestössä, ja etenkin sairaalahoitoon joutuvat ovat pääosin rokottamattomia. Nyt onkin korkea aika ottaa rokote, ellei sitä ole vielä tehnyt, alueen koordinaatioryhmän puheenjohtaja, Oysin johtajaylilääkäri Terhi Nevala sanoo.

Alueellinen koordinaatioryhmä kokoontuu arvioimaan tilannetta ylimääräiseen kokoukseen tiistaina.

Oulussa tartuntojen määrä kasvaa. Viime viikon uusien tartuntojen määrä kasvoi 38 prosenttia edelliseen viikkoon verrattuna. Altistuneiden määrä kasvoi noin 21 prosenttia.

Pohjois-Pohjanmaalla on yli 12-vuotiaista toisen rokotusannoksen saaneita kaikkiaan 76 prosenttia.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella koronatilanne on heikentynyt entisestään. Viime viikon aikana tartuntoja on todettu 84, mikä on 24 tartuntaa enemmän kuin edellisellä viikolla.

Myös sairaalahoidossa on nyt potilaita. Tartuntojen tarkempi analysointi on kesken. Osassa tartunnoista lähde on jäänyt epäselväksi.

– Tartuntojen määrän kasvun rajoittamiseksi kaikkien on nyt on tärkeää huolehtia koronaturvatoimista, kuten maskin käytöstä, turvaväleistä ja käsihygieniasta. Lievissäkin oireissa tulee jäädä kotiin ja hakeutua koronavirustestiin. Oireisena ei tule mennä töihin tai kouluun, sanoo vs. johtajaylilääkäri Petra Portaankorva.

Lapin sairaanhoitopiirissä tilanne on Länsi-Pohjaa parempi.

Lapissa on todettu kuusi uutta koronavirustapausta, viisi viikonlopun aikana ja yksi maanantaina. Kaikki tapaukset todettiin Rovaniemellä ja jokaisessa tartunnan alkuperä on selvillä.