Kiistan osapuolten iäkäs täti osti taulun 130 000 eurolla vuonna 2009.

Kiistan aiheena oleva Ferdinand von Wrightin taulu on nyt rovaniemeläisen pankin holvissa.

Kuka omistaa vuodelta 1895 olevan Ferdinand von Wrightin maalaaman arvokkaan joutsentaulun?

Tätä asiaa pohditaan Lapin käräjäoikeudessa tällä viikolla. Omistuksesta kiistelevät varakkaat serkukset, joista toinen asuu Kotkassa ja toinen Rovaniemellä.

Arvokas taulu on nyt Rovaniemellä pankkiholvissa. Kotkalainen serkku haluaa sen itselleen. Taulun hinnaksi osapuolet ovat sopineet 40 000 euroa.

Von Wright (1822-1906) oli kuuluisa suomalainen taidemaalari, joka tunnetaan erityisesti lintu- ja maisemamaalauksistaan. Ateneumin kokoelmissa on hänen ehkä kuuluisin teoksensa Taistelevat metsot.

Molemmat miehet ovat nostaneet asiasta kanteen käräjäoikeuteen. Niitä käsitellään Rovaniemellä torstaina 11. marraskuuta. Aikaisemmin serkukset ovat kiistelleet oikeudessa tätinsä testamentista. Riita päättyi rovaniemeläisen hyväksi.

Kotkalaismiehen kanteen aiheena on tällä kertaa irtaimen omistusoikeus ja hallinnan palautus. Rovaniemeläinen on nostanut vastakanteen, jonka aiheena on irtaimen esineen lunastus.

Kotkalainen vaatii, että joutsentaulu palautetaan hänelle ja hänet vahvistetaan sen omistajaksi, koska hän on sen alkuperäinen omistaja. Hän myös vaatii serkkuaan korvaamaan kaikki hänen oikeudenkäyntikulunsa.

Rovaniemeläisen nostamassa kanteessa taulusta vaaditaan lunastuskorvausta, jos oikeus vahvistaa taulun omistajaksi kotkalaismiehen. Lunastuskorvausta hän vaatii 40 000 euroa. Rovaniemeläinenkin vaatii lisäksi kotkalaista korvaaman kaikki oikeudenkäyntikulut.

Rovaniemeläinen kiistan osapuoli kertoo kirjallisessa vastauksessaan, että hänen 93-vuotias tamperelainen tätinsä osti vuonna 2009 arvotaulun 130 000 euron kauppahintaan. Myyjä oli tädin asioidenhoitajana toiminut sisaren asianajajapoika.

Taulu tuotiin Kotkasta Tampereelle kaupantekoa varten. Kaupasta tehtiin päiväykseltään ja kauppahinnaltaan avoimeksi jäänyt kauppakirja.

Vuonna 2011 täti teki yleistestamentin oikeudenkäynnin toisena osapuolena olevalle kotkalaiselle sisarensa pojanpojalle määräten samalla myös arvokkaan taulun hänelle.

Täti muutti testamenttia vuonna 2015. Hän määräsi yleistestamentinsaajaksi nyt rovaniemeläisen veljensä pojan. Samalla täti teki taulusta lahjakirjan veljenpojalleen, joka toi taulun Rovaniemelle.

Iäkäs täti kuoli syyskuussa 2016. Kuolinpesän pesänselvittäjä teki kotkalaisen serkun vaatimuksesta lokakuussa 2018 päätöksen, jonka mukaan taulu ei ole kuolinpesän omaisuutta.

Kotkan serkku, tädin sisaren pojanpoika, ei ole kuitenkaan koskaan esittänyt rovaniemeläiselle serkulleen taulua koskevaa lunastusvaatimusta.

Rovaniemeläisen veljenpojan mukaan asiassa on muutakin epäselvää. Oikeuteen lähetettyjen asiakirjojen mukaan taulukauppakirjan lisäksi tädin sisarenpoika-asianajaja oli tehnyt itsensä hyväksi toisen vastaavanlaisen avoimen kauppakirjan tädin Tampereella omistamasta osuudesta asunto-osakkeeseen ja ottanut osakekirjat haltuunsa.

Sisarenpojan kuoltua hänen kuolinpesänsä ei ole kuitenkaan esittänyt asunto-osakkeen omistusta koskevia vaatimuksia kyseisen kauppakirjan perusteella, ja asianajajan kuolinpesä luovutti osakekirjat tädin kuolinpesälle ilman lunastusta.