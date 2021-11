Teoksessa Suomen lippuun oli painettu omaisten luvalla kuolinilmoitus, ruumiinavauspöytäkirja ja poliisin selostus tapahtumapaikalta.

Kiista taiteilija Marko Kaiposen Suomenlippu-teoksen hävittämisestä jatkuu. Kaiponen ei hyväksy poliisin tarjousta teoksen korvaamisesta.

Käräjillä kiista päättyi vuosi sitten Kaiposen hyväksi. Oulun käräjäoikeuden mielestä hän ei rikkonut kuolinsyyn selvittämissäännöksiä liittäessään taideteokseen omaisten luvalla kuolemaan liittyviä dokumentteja.

Oikeuteen saakka edennyt kiista syntyi syyskuussa 2018, kun Oulun poliisi poisti Kaiposen teoksen Pudasjärveltä näyttelystä.

Poliisilakimies Antti Räsäsen allekirjoittaman tarjouksen mukaan poliisi on valmis korvaamaan teoksen materiaalikulut, 490 euroa. Kaiponen on vaatinut koko teosta korvattavaksi. Korvaussummaksi hän on laskenut 7 990 euroa.

Räsäsen elokuussa lähettämän ratkaisun mukaan taiteilijan vaatimus on liian korkea.

– Poliisilaitos ei voi summaa korvata ilman lisäselvitystä ja mielellään ulkopuolisen tahon luotettavaa arviota teoksen vaatimasta työmäärästä ja/tai sen reaaliarvosta, kirjeessä sanotaan.

Kaiponen hankki syyskuussa arvion teoksesta omasta mielestään ulkopuoliselta ja luotettavalta taholta. Sen on laatinut entinen Taideyliopiston Kuvataideakatemian modernin taiteen professori, Kiasman taideostojen asiantuntija ja valtion taideostotoimikunnan puheenjohtaja Veli Granö.

Hänen mukaansa taideteoksen arvo määräytyy monimutkaisen prosessin lopputuloksena. Sen arvo ei ole suoraan verrannollinen käytettyjen materiaalien arvoon.

– Teoksen hinta määrittyy hitaasti taiteen instituutioiden ja taiteen ostajien sille antamien arvostusten mukaan. Korvauksen määrän arvioinnissa on otettava huomioon teoksen uniikki luonne ja myös kyseisen teoksen asema Kaiposen taiteellisessa tuotannossa, Granö sanoo.

Gränö arvioi tuhotun teoksen hinnaksi 3 500– 10 000 euroa.

Kaiponen ilmoitti Granön arvion poliisille. Sen jälkeen korvaussumma nousi puhelinkeskustelussa 1 000 euroon.

– Poliisilaitos katsoo, ettei sillä ole yksittäisen asiantuntijan hyvin epätarkan arvion perusteella edellytyksiä maksaa asiassa vahingonkorvausta enempää, kuin yhteensä kohtuulliseksi katsomansa 1 000 euroa, Räsänen perustelee päätöstä IS:lle lähettämässään vastauksessa.

Kaiponen aikoo viedä korvausasian käräjäoikeuteen, jos summasta ei päästä muuten yksimielisyyteen.

– Mikäli taiteilija ei summaan tyydy, on hänellä edelleen mahdollisuus hakea oikeaksi katsomaansa korvaussummaa kanneteitse käräjäoikeudesta, Räsänen vastaa.

Kaiponen puolusti näkemystään taideteoksesta Oulun käräjäoikeudessa vuosi sitten.

Taideteoskiista käynnistyi syyskuussa 2018, kun Oulun poliisi poisti Kaiposen teoksen Pudasjärvellä Taidehuone Pohjantähdessä järjestetystä Huojuvat raukat kaatuu -näyttelystä.

Kyseessä oli Suomen lippuun tehty teos. Kaiponen oli painattanut siihen omaisten luvalla nuoren naisen kuolinilmoituksen, poliisin selostuksen tapahtumapaikalta sekä ruumiinavauspöytäkirjan.

Poliisi poisti teoksen näyttelystä, koska se sisälsi lain mukaan salassa pidettävää tietoa.

Tapausta tutkittiin Suomen lipun häpäisynä ja salassapitosäännösten rikkomisena. Esitutkinnassa toinen nimike vaihtui hyvin harvinaiseen syytteeseen kuolemansyyn selvittämissäännösten rikkomisesta.

Kaiposta vastaan nostetut syytteet hylättiin Oulun käräjäoikeudessa lokakuussa 2020. Oikeuden mielestä taiteilijan tarkoitus ei ole ollut lain rikkominen tai muu julkinen loukkaaminen.

