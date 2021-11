Oulu kauppaa arvorakennusta – huippusijainti, lähtöhinta nolla euroa

Museon työntekijöiden mielestä rakennuksen voisi vielä peruskorjata museon käyttöön.

Pohjois-Pohjanmaan museon käytössä oleva Ainolan museorakennus on myynnissä huutokaupat.com -verkkosivustolla.

Lähtöhinta kolmikerroksiselle kivirakennukselle oli nolla euroa. Huutoja voi korottaa tuhannella eurolla. Torstaihin mennessä tarjouksia on kertynyt kuusi, ja korkein hinta on nyt 30 000 euroa.

– Huutaminen päättyy 29. marraskuuta. Hinta nousee yleensä loppumetreillä. Viimeiset minuutit kertovat lopputuloksen. En tiedä yhtään millaiseksi lopullinen hinta muodostuu, mutta haluaisimme siitä kuusinumeroisen summan, kertoo Oulun kaupungin tekninen isännöitsijä Sakari Kela.

Ainolan myymisestä päätti Oulun kaupunginhallituksen konsernijaosto syyskuussa. Sen mielestä kaupungilla ei ole määrärahoja rakennuksen korjaukseen eivätkä tilat enää vastaa museotoiminnan nykyisiä tarpeita.

Museon työntekijät ovat eri mieltä. Heidän mukaansa rakennuksen voisi vielä peruskorjata museotoimintaan sopivaksi. He ilmaisivat mielipiteensä asiasta Kalevan mielipidesivulla.

– Lopputulokseen ei vaikuta pelkästään voittajahuudon hinta, vaan myös käyttösuunnitelma. Myyjällä on oikeus hylätä voittajatarjous, jos suunnitelmat eivät miellytä, Kela sanoo.

Myytävä rakennus sijaitsee puistoalueella eikä sinne voi rakentaa esimerkiksi pysäköintipaikkoja.

Museorakennuksen myynti on aiheuttanut kipakkaa keskustelua Oulussa, joka on juuri valittu Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodelle 2026. Kriitikoiden mielestä kulttuurihistoriallisesti merkittävän talon julkinen myynti ei sovi kuvioon.

Myynnin yhteydessä on myös huomautettu, että rakennus on alunperin saatu lahjoituksena Åströmin perikunnalta. Lahjakirjan ehtojen mukaan Ainolan huvilaan tulisi sijoittaa yleisölle avoin kansankirjasto ja lukusali sekä kotiseutumuseo tai taidemuseo.

Alkuperäinen, lahjoituksena saatu puuhuvila tuhoutui tulipalossa vuonna 1929 ja sen tilalle rakennettiin nykyinen kivirakennus.

– Selvitimme lahjakirja-asiaa ja lakimiesten kanta on, että se ei ole enää juridisesti sitova, Kela sanoo.

Ainola-rakennus edustaa tyypillistä 1920-luvun klassismia. Vuonna 1931 valmistuneessa rakennuksessa näkyy selkeästi myös funktionalismin vaikutus.

Arkkitehti Oiva Kallion suunnittelema Ainola-rakennus edustaa tyyliltään 1920-luvun klassismia. Siinä näkyy selkeästi myös funktionalismin vaikutus. Kelan mukaan kiinteistön sijainti ja myyntiehdot määrittelevät tulevaa käyttöä.

– Se sopisi toimistotiloiksi tai harrastustiloiksi, mutta ongelmana on sijainti. Se on keskellä puistoaluetta, jonne pääsee vain kevyen liikenteen väyliä pitkin. Autoliikennettä ei sallita. Toimistotyöntekijöille ei ole mahdollista rakentaa parkkipaikkoja talon eteen.

Toinen ongelma on asemakaava, jonne Ainola on merkitty museoiden ja niihin verrattavien rakennusten korttelialueeksi. Kiinteistö on merkitty ark-merkinnällä, jonka mukaan ulkopuoliset julkisivumuutokset eivät ole mahdollisia.

Rakennuksen arkkitehtuuria leimaavat symmetrisyys, pelkistetty muotokieli ja hillityt, mutta laadukkaat yksityiskohdat.

Jos uusi omistaja haluaa muuttaa rakennuksen ja tontin käyttötarkoitusta, asemakaavaan on haettava poikkeusta kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluista.

– Jos lupaa ei tule, niin ostaja voi purkaa kaupan En usko, että rakennus sen takia kiinnostaa hirveän paljon. Tai sitten siihen voi tulla käyttöä, jota emme voi edes kuvitella, Kela sanoo.

Huutokauppasivuston myynti-ilmoituksen mukaan Ainolalla on sekä rakennustaiteellista, historiallista että maisemallista ja kaupunkikuvallista arvoa.

– Yli 90 vuotta arkisto-, kirjasto- ja museorakennuksena toimineella Ainolalla on merkittävä asema paikallisessa, maakunnallisessa ja valtakunnallisessa sivistys- ja kulttuurihistoriassa, kohdetta markkinoidaan.