Yhdellä työntekijällä ja kolmella asukkaalla on koronavirustartunta Rajakylän Sanninkodissa.

Pohjois-Pohjanmaalla on kolmen päivän aikana todettu yli 200 uutta tartuntaa.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin koronatilanne on heikentynyt. Kolmen päivän aikana alueella on todettu yli 200 uutta tartuntaa.

Alueen ilmaantuvuusluku on nyt 145,1. Oyskorona.fi -sivuston mukaan viimeisen vuorokauden aikana on todettu 44 uutta tautitapausta.

Sairaalahoidossa on nyt kuusi koronapotilasta. Sairaalahoitoa tarvinneista potilaista noin 80 prosenttia ei ole saanut yhtään rokoteannosta.

Pohjois-Pohjanmaalla on päästy yli 12-vuotiaiden rokotuskattavuudessa yli 75 prosentin. Yli 12-vuotiaista ensimmäisen rokotusannoksen saaneita on 83,8 ja kaksi annosta saaneita on 75,4 prosenttia.

Oulussa koronavirus on levinnyt vanhusten hoitokodeissa. Viime viikolla kaupunki tiedotti altistumisista Hiirosenkodissa ja yksityisessä Mainiokoti Vuoksessa. Kummassakaan kodissa ei ole testeissä tullut ilmi tartuntatapauksia.

Sen sijaan yksityisessä palvelukodissa Humana Kotikylä Lipporannassa todettiin viisi koronatartuntaa runsas viikko sitten. Yksi koronatartunnan saanut asukas menehtyi.

Rajakylän hoivan Sanninkodissa on todettu viime viikolla yhteensä neljä koronatartuntaa. Tartuntoja on todettu yhdellä työntekijällä ja kolmella asukkaalla.

Ensimmäinen koronatartunta tuli ilmi torstaina 28. lokakuuta, minkä jälkeen kaikki Sanninkodin työntekijät ja asukkaat on testattu.

Tilannetta seurataan tiiviisti ja käytössä ovat laajat turvatoimet, jotta tartunnat eivät leviäisi. Sanninkodin asukkaat, joilla on oireita, hoidetaan suojavarustuksessa omissa huoneissaan.

Sanninkoti on suljettu vierailta. Asukkaiden omaisia on tiedotettu tilanteesta.

Rajakylän hoivalla toimii kaksi yksikköä: Severinkoti jossa on 30 asukaspaikkaa sekä Sanninkoti, jossa on 30 asukaspaikkaa.