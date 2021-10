Tartuntoja ilmennyt yhdessä ja altistumisia kahdessa kodissa.

Oulun kaupungin Hiirosenkodin E7-osastolla on havaittu korona-altistuminen henkilökunnan keskuudessa. Oireilevia asukkaita tai henkilökuntaa ei ole.

Osasto on suljettu toistaiseksi. Henkilökunta on testattu ja mikäli testikierros on negatiivinen, osasto voidaan avata.

Myös yksityisessä Mainiokoti Vuoksessa on tapahtunut korona-altistuminen. Henkilökuntaa ja asukkaita on testattu. Mehiläinen Oy:n omistama Mainiokoti Vuoksi tuottaa palvelusetelillä tehostettua palveluasumista 46 oululaisille ikäihmiselle.

Palvelukoti on tiedottanut omaisia tilanteesta. Palvelukodissa on Oulun kaupungin palveluseteliasiakkaita.

Myös yksityisessä palvelukodissa Humana Kotikylä Lipporannassa todettiin viisi koronatartuntaa, joista kaupunki tiedotti maanantaina 25. lokakuuta. Yksi koronatartunnan saanut asukas menehtyi kodissa viime viikolla.

Lipporannassa henkilöstö ja asukkaat on testattu tiistaina 26.10. toiseen kertaan. Vastaustulokset eivät ole vielä valmiit. Palvelukodissa on Oulun kaupungin palveluseteliasiakkaita.