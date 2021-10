Oulun käräjäoikeus tuomitsi Hietasaaressa liiketoimintaa harjoittavan yrittäjän sakkoon ympäristön turmelemisesta ja vesivarkaudesta.

Oululainen yrittäjä on tuomittu sakkoihin ympäristön turmelemisesta. Hän päästi asiakkaidensa jätökset luontoon Hietasaaressa.

Oululainen yrittäjä on johtanut ihmisjätökset suoraan luontoon kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa huvilaympäristössä.

Mies on harjoittanut Oulun Hietasaaressa matkailu-, kulttuuri-, aktiviteetti- ja tapahtumaliiketoimintaa. Hän on rakennuttanut asiakkaitaan varten asiakaskäymälän, kesäkeittiön ja kolme saunaa. Asiakkaiden käytössä on ollut myös kylpypalju.

Oulun käräjäoikeus tuomitsi yrittäjän ympäristön turmelemisesta ja varkaudesta 90 päiväsakkoon. Miehen tuloilla sakkoa kertyy noin 3 700 euroa.

Hänet tuomittiin lisäksi menettämään valtiolle arvioituna rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä 2 000 euroa. Ympäristörikos on jatkunut huvila-alueella kuuden vuoden ajan vuosina 2013–2019.

Varkaus liittyy yrityksen veden kulutukseen. Yrittäjä ei ollut hankkinut vesiliittymäänsä mittaria ja siksi hän on käyttänyt Oulun Veden vesijohtoverkostosta vettä vastikkeetta noin 1 000 euron arvosta.

Asiakkaita varten rakennetusta käymälästä yrittäjä on käräjäoikeuden mukaan johtanut jätevedet putkea pitkin kahteen maahan upotettuun umpisäiliöön.

Sieltä runsaasti ihmisten ulostetta sisältänyttä jätevettä on uppopumpulla pumpattu putkea pitkin maastoon, jossa osa on valunut avo-ojaan ja osa on hallitsemattomasti levinnyt maastoon.

Ihmisten ulosteita sisältäneet jätevedet ovat levinneet yrittäjän tontilta naapuritonteille.

– Osa ihmisten ulostetta sisältäneestä jätevedestä on levinnyt Oulun kaupungin omistamalle naapurikiinteistölle, jossa osa jätevedestä on levinnyt tontille ja osa on valunut tontin läpi kulkevaa avo-ojaa pitkin eteenpäin.

Naapuritontilla sijaitsee Oulun Työväen Eläkeläisten yhdistyksen virkistyspaikka. Naapurin jätevedet ovat valuneet muun muassa eläkeläisten marjapensaisiin.

Oikeuden mielestä yrittäjä on tahallisesti laiminlyönyt liiketoimintansa jätehuollon järjestämisen. Jätteitä on käsitelty hallitsemattomasti ja sitä on hylätty.

– Hän on jätelain roskaamiskiellon vastaisesti oikeudetta päästänyt ainetta ympäristöön, aiheuttaen epäsiisteyttä, hajuhaittoja, vaaraa terveydelle ja viihtyisyyden vähentymistä. Hän on aiheuttanut vaaraa pohjaveden pilaantumisesta, oikeus toteaa tuomiossaan.

Oikeuden asiakirjojen mukaan Hietasaaren tontille on vuosien saatossa tehty useita valvontakäyntejä. Valvonnassa paljastui muutakin kuin jäteongelma.

– Tontilla oli useita saunoja, joista osalle oli lupa ja osalle ei. Lisäksi jäte oli mennyt suoraan maahan käsittelemättömänä. Erillinen wc-rakennus oli ollut ilman lupaa ja sieltä oli mennyt jätevedet jonkinlaiseen säiliöön ja se oli ollut tarkoitus tyhjentää uppopumpulla, yksi oikeudessa kuultu todistaja kertoo.

Valvontakäyntien yhteydessä huomattiin myös, että asiakkaita varten rakennettu käymälä oli osittain naapuritontin puolella.