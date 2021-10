Palvelukoti Humana Kotikylä Lipporannassa toteutetaan toinen testauskierros tiistaina.

Koronatartuntoja todetaan Pohjois-Pohjanmaalla edelleen jonkin verran, erityisesti rokottamattomassa väestössä, tiedottaa sairaanhoitopiiri.

Sairaalahoidon tarve on säilynyt maltillisena, vaikka sairaalahoitoa tarvinneiden potilaiden määrässä nähtiin lokakuun alkupuolella nousua. Nousu näyttää tälle viikolle tultaessa kuitenkin tasoittuneen.

Alue on edelleen epidemian perustasolla. Uusia rajoituksia ei ole annettu. Viimeisimpänä alueelta on purettu etätyösuositus perjantaina 15.10.

Oulussa Palvelukoti Humana Kotikylä Lipporannassa on tullut esille viime viikon lopulla viisi koronatartuntaa. Yksi tartunnan saanut on menehtynyt. Tartunnoista kolme on asukkailla ja kaksi henkilökunnalla.

Ensimmäinen koronatartunta tuli ilmi yksikön asukkaalla torstaina 21.10. Palvelukodin kaikki asukkaat ja henkilökunta testattiin samana päivänä.

Toinen testikierros järjestetään huomenna tiistaina asukkaille ja henkilökunnalle.

Tilannetta seurataan tiiviisti ja käytössä ovat laajat turvatoimet, jotta tartunnat eivät leviäisi. Kaikkiin asukkaisiin ja heidän omaisiinsa on otettu yhteyttä.

Yksityinen Humana Kotikylä Lipporanta tuottaa palvelusetelillä tehostettua palveluasumista 24 oululaiselle ikäihmiselle.

Viime viikon (vko 42) uusien tartuntojen määrä kasvoi Oulussa hieman edelliseen viikkoon verrattuna. Altistuneiden määrä kasvoi hieman myös. Joukkoaltistumisia ei tullut ilmi.

Tartuntalähteinä viikolla 42 olivat perheen sisäiset tartunnat (35 %), yksityiset tapaamiset (noin 16 %). Tuntemattomasta lähteestä olevien tartuntojen osuus pieneni hieman 31 prosenttiin.