Syyte: ”Lapin Jokeri” pyöritti valtavaa huumebisnestä pohjoisessa – 50 000 eurosta pestiin sormenjälkiä, kotietsinnöissä löytyi kiväärejä ja dynamiittia

Huumerikoskokonaisuus liittyy FBI:n operaatioon, jossa Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu pääsi käsiksi erimaalaisten rikollisten viesteihin ja luovutti tiedot yhteistyömaiden viranomaisille.

Lapin käräjäoikeus käsittelee Kemissä syksyn aikana suurta huumerikoskokonaisuutta, johon liittyy myös Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu FBI.

Laaja juttukokonaisuus liittyy FBI:n johtamaan kansainväliseen Greenlight-operaatioon, jossa tiedustelupalvelu pääsi käsiksi eri maissa toimivien rikollisten salattuun viestinvaihtoon ja luovutti siitä tietoa yhteistyömaiden viranomaisille.

Pohjoisen suuren huumejutun erikoissyyttäjä Hannu Koistinen vaatii huumeiden levittämiseen ja myyntiin liittyen yli 30 ihmiselle tuomiota yli 60 rikoksesta. Valtaosa syytteistä käsittelee törkeitä huumausainerikoksia ja rahanpesua.

Koistisen mukaan pohjoisessa toimi vuosina 2020 ja 2021 rikollisryhmä, joka järjesti alueelle poikkeuksellisen paljon huumeita. Hän vaatii liigan jäsenille eri mittaisia vankeustuomioita.

Rikosten epäillään tapahtuneen Kemissä, Keminmaassa, Tervolassa, Iissä, Oulussa, Rovaniemellä, Seinäjoella ja Kouvolassa.

Liigan johtajalle syyttäjä vaatii 13 vuoden ehdotonta vankeustuomiota. Haastehakemuksen mukaan syytetty on toiminut ryhmän johdossa vastaten yleisen johtamisen lisäksi huumausaineiden hankinnasta ja jakelusta Pohjois-Suomessa.

– Ryhmä on toiminut yhteistuumin rikoksia tehdäkseen ja hyötyä hankkiakseen. Ryhmän toiminnassa keskeisessä roolissa ovat olleet salattuun viestinvaihtoon tarkoitetut SkyECC- ja Anom-laitteistot, Koistinen mainitsee.

Ryhmän päätekijäksi epäilty 34-vuotias mies on poliisille ennestään tuttu. Kemi-Tornion käräjäoikeus tuomitsi hänet vuonna 2017 kuudeksi vuodeksi vankeuteen tuhotyöstä.

Syytteiden mukaan hän on käyttänyt Anom-laitetta käyttäjätunnuksella "The Joker of Lapland", Lapin Jokeri.

Lue lisää: ”Poikkeuksellisen laaja tapaus” – 32 ihmiselle syytteet FBI:n johtaman jättioperaation Pohjois-Suomen-haarassa

Huumeliigan jäsenten epäillään pitäneen yhteyttä SkyEEc- ja Anom-puhelimien välityksellä. Viestien vaihdossa he ovat käyttäneet muun muassa nimiä Ciro, Bingo, Joker of Lapland, Long John, El Sexy, Lumikki, Pokerface, Ringo, Gyro, Ridge ja Northern Money.

Huumeita on kuljetettu Kemin seudulle. Niitä on kätketty moottorikelkkojen avulla maastoon ainakin Kemin Ajokseen, Selkäsaareen ja Keminmaan Kallinkankaalle.

Poliisi löysi maaliskuussa 2021 Kallinkankaan maastoon kätketyt huumausaineet. Huhtikuussa 2021 löydettiin kemiläisen asunnon kassakaapista ja sen läheisyydestä yli 71 000 euroa ja Thaimaan bahteja käteisenä.

Kotietsinnöissä poliisi on löytänyt huumeliigan jäsenten hallusta taskupistoolin, haulikon, revolverin, kaksi sotilaskivääriä ja dynamiittipötköjä.

Jutun esitutkinnan aikana takavarikoitu ase.

Syyttäjän mukaan huumeita toimitettiin eri puolille pohjoista. Niitä toimitettiin myös Oulun vankilaan. Tammikuussa viranomaiset ottivat kiinni syytetyn, joka yritti viedä kehonsa sisällä vankilaan 55 tablettia subutexia, 4 grammaa kokaiinia, 15 ekstaasitablettia ja 4 grammaa amfetamiinia.

Oulun seudun osalta rikosepäilyihin kytkeytyy poliisin rikollisjärjestöksi luokittelema Bandidos MC North Point. Syyttäjän mukaan yhdellä syytetyistä oli asema sen organisaatiossa.

Syytteessä oleva mies on haastehakemuksen mukaan osallistunut oikeaan rahanpesuun aivan käytännön tasolla.

– Vastaaja on tarjonnut turvalliset ja ympäri vuorokauden vartioidut olosuhteet Bandidos MC North Pointin kerhotilassa, jossa hän on puhdistanut kaverinsa kanssa sormenjälkiä pois noin 50 000 eurosta käteisvaroja. Käteisvarat on luovutettu maksuksi Ouluun saapuneesta huumausaine-erästä, haastehakemuksen teonkuvauksessa todetaan.

Näistä rikoksista syytetty mies kiistää tapahtumat.

Lue lisää: Kommentti: Rikolliset lankesivat FBI:n hunaja-ansaan - jättää pysyvän epävarmuuden

Laajan jutun käsittely alkoi Lapin käräjäoikeuden Kemin istuntopaikassa 14. lokakuuta. Käsittelyyn on varattu aikaa koko syksy.

Syytettyjen puolustuksen mukaan mitään huumeliigaa ei ole ollut olemassakaan. Kyseessä on ollut vain kaveriporukka, jolla on ollut yhteisiä harrastuksia.

Päätekijäksi ja liigan johtajaksi epäilty mies kiistää kaikki syytteet.

Syytettyjen puolustuksen mielestä käräjäoikeus ei saisi käyttää FBI:ltä hankittuja tietoja todisteena oikeudessa. Niiden hankinnassa väitetään syyllistytyn jopa rikoksiin, kuten viestintäsalaisuuden loukkaamiseen tai salassapitorikokseen.

Huumekaupoissa on käytetty käteistä satojentuhansien eurojen verran. Käteistä löydettiin kotietsinnän yhteydessä muun muassa kassakaapista.

Lapin käräjäoikeus käsitteli maanantaina vaatimuksia Anom- ja SkyECC-viestien hyödyntämiskiellosta. Oikeus hylkäsi vaatimukset.

Käräjäoikeuden mukaan lupa viestien käyttämiseen todisteena oikeudenkäynnissä on annettu Yhdysvaltain oikeusministeriön toimesta ja FBI:n antamalla luvalla.

– Asiassa ei ole sanotut seikat huomioon ottaen perusteltua aihetta epäillä, että tietojen kerääminen viestien sisällöstä ja niiden tallentaminen palvelimelle tai viestien luovuttaminen Suomen viranomaisille olisi tapahtunut Yhdysvaltojen lainsäädännön vastaisesti.

Oikeuden mielestä pääteltävissä ei myöskään ole, että FBI:n toteuttamassa operaatiossa olisi ollut kyse sen kaltaisesta rikosprovokaatiosta tai muusta menettelystä, jonka vuoksi todisteiden hankintatapaa olisi pidettävä lainvastaisena.

– Kaiken kaikkiaan asiassa ei ole edellä mainituilla perusteilla todettavissa, että todisteet Anom-viesteistä ja niiden sisällöstä olisi hankittu lainvastaisella tavalla. Viestien käyttämiseen todisteena ei näin ollen ole estettä, oikeus toteaa.