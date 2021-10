Puukotustuomiota istuva Sari, 52, kertoo arjestaan Kestilän naisten avovankilassa: ”Leijonaemo puolustaa omiaan”

Rikosseuraamuslaitoksen tavoitteena on sijoittaa vankeja entistä enemmän avolaitoksiin ja valvottuun koevapauteen.

Kuopiolainen lähihoitaja Sari Kokkonen, 52, istuu vakavan näköisenä Kestilän avovankilan kokoustilassa. Hän on saanut tuomion törkeästä pahoinpitelystä ja suorittaa parhaillaan tuomiotaan seka-avovankilasta naisten avovankilaksi muuttuneessa Kestilän laitoksessa.

Haastatteluun suostunut Kokkonen kehuu vankilan oloja rauhallisiksi. Omassa kolmen naisen solussa on ollut turvallista miettiä elämän käänteitä. Ympärillä on maalaismaisemia ja luonto on lähellä.

– Minulla ei ole mitään salattavaa. Elämässä tapahtuu kaikenlaista eikä mitään tapahtumia tarvitse hyssytellä. Ihminen saa sen mitä ansaitsee. Uskon karmaan, hän sanoo.

Kokkonen kirjaa ajatuksensa kahteen eri päiväkirjaan päivän aikana.

Kokkosen elämä ei ole ollut koskaan helppoa. Hän meni naimisiin 17-vuotiaana ja sai ensimmäisen lapsensa 18-vuotiaana. Puolisoita on ollut neljä, joista yhden kanssa hän oli parisuhteessa kaksi kertaa.

Yksi puolisoista päätyi itsemurhaan ja toinen kuoli yllättäen. Lapsia perheeseen on syntynyt yhdeksän.

– Viimeisen puolison aikana aloin käyttää alkoholia aiempaa enemmän. Tarina päättyi siihen, että puukotin miestä, kun hän humalapäissään tunnusti raiskanneensa läheiseni. En muista itse puukotusta, havahduin siihen kun näin miehen verissään. Soitin hätäkeskukseen.

” Elämässä tapahtuu kaikenlaista eikä mitään tapahtumia tarvitse hyssytellä.

Käräjäoikeus tuomitsi Kokkosen 3 vuoden ja 4 kuukauden mittaiseen vankeusrangaistukseen tapon yrityksestä. Hovioikeus muutti tuomion törkeäksi pahoinpitelyksi ja alensi vankeusrangaistuksen 2 vuoteen ja 9 kuukauteen.

Kestilässä Kokkonen on keskittynyt arkeen ja elämän raiteilleen saamiseen. Hän purkaa tuntojaan tunne- ja vankilapäiväkirjoihin.

Kokkosen päivät kuluvat vankilassa siivoten, metallityöpajassa koruja tehden ja opiskellen.

– Siivoan, teen koruja metallipajassa ja opiskelen tietotekniikkaa. Odotan jo koevapauteen pääsyä. En pelkää vapautumista, vaikka ex-mies on edelleen vapaana odottamassa hovioikeuden tuomiota seksuaalirikoksesta.

Kokkonen ei kadu puukotusta. Hänen mielestään Suomi ei ole oikeusvaltio, koska seksuaalirikostuomiot ovat liian kevyitä ja oikeuskäsittelyt vievät liikaa aikaa.

– Mitään aikaisempia tuomiota minulla ei ole. En ole edes putkassa ollut. Oli shokki joutua vankilaan. Myönsin tekoni ja kannoin vastuuni. Katkera olen siitä, että piti päätyä oman käden oikeuteen. Mutta leijonaemo puolustaa omiaan, hän sanoo.

Jos Kestilän vankimäärä pysyy alle 31:ssä, niin kaikki vangit saavat asua omassa huoneessa.

Kuopiolaisäiti suorittaa tuomiotaan 46-paikkaisessa Kestilän vankilassa, joka muuttui 1. syyskuuta seka-avovankilasta naisten avovankilaksi.

Muutoksen jälkeen Suomessa on nyt kaksi naisten avovankilaa. Toinen sijaitsee Pohjois-Pohjanmaan Kestilässä ja toinen Hämeenlinnan Vanajassa.

Rikosseuraamuslaitoksen (Rise) viime syksynä tekemässä selvityksessä todettiin, että naisvangit ovat pienenä vankiryhmänä jääneet paljolti huomaamatta, eikä naisten erilaisia tarpeita ole osattu riittävästi huomioida vankilan arjessa.

Kestilän vankilan ja Oulun yhdyskuntaseuraamustoimiston johtaja Tapio Iinatti sanoo, että muutos naisvankilaksi on koettu vankienkin keskuudessa positiivisena.

– Naisilla on nyt mahdollisuus keskittyä itseensä ja omaan hyvinvointiin ilman vastakkaisen sukupuolen tuomia häiriötekijöitä. Lisäksi toimintaa ja käytäntöjä on helpompi muuttaa, kun pystymme keskittymään naiserityisyyteen paremmin.

Kestilän vankilan apulaisjohtaja Anne Mäkinen kertoo, että naisvangeilla on jokaisella asuinsolussa oma huone. Taustalla vartija Heini Jääskeläinen.

Suomen vankiloissa ja koevapaudessa oli viime vuonna noin 2 800 vankia. Luku oli tavallista pienempi koronaepidemian takia.

Lähes kaksi kolmasosaa Suomen vangeista on suljetuissa vankiloissa. Risen tavoitteena on ollut sijoittaa vankeja entistä enemmän avolaitoksiin ja valvottuun koevapauteen.

Avolaitoksiin sijoitetaan vankeja, joiden katsotaan sopeutuvan suljettua laitosta vapaampiin oloihin.

Vankien pitäminen avolaitoksessa tulee yhteiskunnalle huomattavasti halvemmaksi. Päivä avovankilassa maksaa vankia kohden 168 euroa. Valvottu koevapaus maksaa päivässä 63 euroa per vanki.

Suljetussa vankilassa asuva vanki maksaa yhteiskunnalle vuorokaudessa 225 euroa.

– Vankien sijoittaminen avolaitoksiin lähtee lainsäädännöstä eikä se ole pelkästään taloudellisuusasia. Tavoitteena on hallittu, asteittain vapauteen siirtyminen. Vankilakierteen katkaisemisesta on avovankiloissa saatu hyviä tuloksia, sanoo Rikosseuraamuslaitoksen pääjohtaja Arto Kujala.