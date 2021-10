Prince Rami Al Husseinia ei ole tavoitettu Oulun käräjäoikeuden talousrikoskäsittelyä varten. IS tavoitti hänet sähköpostitse. Kuva on otettu marraskuussa 2020.

Kultainen Mersu, tukku passeja ja Hollywood-tähtiä – IS tavoitti oikeuden etsimän ”prinssin” Espoosta

Poliisi löysi Hollywood-näyttelijöiden kanssa kaveeraavan miehen kotoa useita passeja eri nimillä.

Oulun käräjäoikeuden kaipaama ”prinssi”, elokuvatuottaja, ohjaaja, näyttelijä ja kullatulla Mersulla ajellut Prince Rami Al Husseini alias Rami Jaber on joutunut Suomessa asuessaan tekemisiin useita kertoja sekä poliisin että oikeuslaitoksen kanssa.

Al Husseini ponnahti julkisuuteen vuonna 2015 elokuvahankkeillaan. Hän käytti tuolloin nimeä Rami Jaber. Oulussa kuvatun toimintafilmin miljoonabudjetti, kalliit autot ja Hollywoodista palkatut pääosatähdet noteerattiin valtakunnallisissa medioissa. Hän kutsui itseään myös ”Palestiinan prinssiksi” ja väitti sukunsa kuuluneen aikoinaan Jordanian hallitsijoihin.

Rallista, jalkapallosta ja elokuvista innostunut mies esiintyi mielellään kuuluisuuksien kanssa. Filmiprojektien yhteydessä hän kertoi tekevänsä yhteistyötä muun muassa George Clooneyn, Kevin Spaceyn, Eva Longorian ja Pierce Brosnanin kanssa.

Elokuvien lisäksi Al Husseini on päätynyt uutisiin talousrikossyytteiden kautta. Oulun käräjäoikeudessa on vireillä parhaillaan kaksi juttua, joissa hän on toisena vastaajana.

Toisen jutun käsittelyn piti alkaa käräjillä 28. syyskuuta, mutta se peruttiin. Oikeus ei ole tavoittanut Al Husseinia.

IS tavoitti ”prinssin”, joka kertoo sähköpostin välityksellä olevansa Espoossa.

Perutussa jutussa syytteinä ovat kirjanpitorikos, törkeä velallisen epärehellisyys ja törkeä veropetos. Toisessa käräjäjutussa syytteinä ovat törkeä veropetos ja törkeä kirjanpitorikos. Sen käsittelyaikataulu ei ole tiedossa.

– Jutun käsittely peruttiin, koska toinen syytetty on Yhdysvalloissa. Minä olen täällä niin kauan kunnes juttu on selvitetty. En ole lähdössä minnekään. En ole tehnyt rikosta, joten minun ei tarvitse paeta minnekään, hän sanoo.

Kolme vuotta sitten Al Husseini oli paikalla Oulun käräjäoikeudessa, jossa käsiteltiin hänen omaisuutensa takavarikointia.

Hollywood-tähdet kävivät Oulussa vuonna 2016 kuvaamassa lyhytelokuvaa. Vasemmalta Robert Knepper , Prinssi Rami ja Amaury Nolasco,

Elokuussa 40 vuotta täyttänyt mies saapui Suomeen käräjäoikeuden papereiden mukaan vuonna 2010 turvapaikanhakijana. Oleskeluluvan hän sai vuonna 2011.

Suomessa asuessaan Al Husseini on aiemmin päätynyt käräjäoikeuden kirjoihin ainakin näpistyssyytteen, avioeron, säilöönoton, takavarikon ja lähestymiskieltohakemuksen takia.

Näpistelystä hän oli syytteessä vuonna 2013, kun hänen repustaan löytyi paikallisessa marketissa maksamaton laturi. Oulun käräjäoikeus kuitenkin hylkäsi syytteen, sillä teon tahallisuus jäi näyttämättä.

”Palestiinan prinssin” kullattu Mersu herätti huomiota Suomessa vuonna 2015.

Toukokuussa 2012 poliisi otti Rami Daoud Jaberin nimellä esiintyneen miehen kiinni Oulussa, koska oikeusministeriö oli pyytänyt keskusrikospoliisilta tutkintaa Moldovasta tulleen, Jaberia koskevan luovuttamispyynnön takia.

Oulun käräjäoikeuden säilöönottopäätöksen mukaan Jaberilla ei ollut mitään kansalaisuutta ja hän käytti istunnossa heprean kielen tulkkia. Kansainvälinen rikospoliisijärjestö Interpol oli etsintäkuuluttanut hänet.

– Moldovan tasavallan Riscanin tuomioistuin on 7.3.2008 tekemällään päätöksellä antanut poissaolevasta Jaberista pidätys/vangitsemismääräyksen. Jaberin epäillään syyllistyneen 17.11.2007 Moldovassa lapsikaappaukseen, josta säädetty rangaistus on 2–6 vuotta vankeutta.

Jaberia oli saman asian vuoksi kuulusteltu myös Jordaniassa. Tilanteen teki Oulun säilöönottoistunnossa mutkikkaaksi se, ettei Jaber itse osannut sanoa, koskiko Jordanian oikeudenkäynti luovuttamispyyntöä Moldovaan vai käsiteltiinkö siinä lapsikaappausasiaa.

– Joka tapauksessa jordanialainen tuomioistuin on vapauttanut Jaberin. Mikäli asia on Jordaniassa käsitelty, ei asiaa voida käsitellä enää uudelleen Moldovassa. Tämä muodostaa esteen luovuttamiselle, Oulun käräjäoikeus totesi.

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan Al Husseinilla on yhteensä seitsemän lasta. Heistä kolme asuu Suomessa, kolme Moldovassa ja yksi Israelissa.

Al Husseinin mukaan lapsikaappaus oli valetta ja syytösten takana oli hänen ex-vaimonsa.

– Hän hävisi huoltajuuden Jordaniassa ja teki myöhemmin Moldovassa ilmoituksen lapsen kaappaamisesta, kun huoltajuus oli annettu minulle. Olemme sen jälkeen eronneet, Al Husseini kirjoittaa.

Elokuussa 2018 Oulun käräjäoikeudessa käsiteltiin Prince Rami Al Husseinin omaisuuden takavarikkoa. Kuvassa myös hänen avustajansa, varatuomari Jukka Pentikäinen.

Jaberin säilöönottoa jatkettiin Oulussa useita kertoja ja häntä säilytettiin tutkinnan aikana Oulun poliisivankilassa.

– Ottaen huomioon se, että Jaber on poliisin ilmoituksen mukaan ollut useita vuosia kateissa ja hänen asunnoltaan on löytynyt useita passeja eri nimillä, käräjäoikeus katsoo olevan syytä epäillä, että luovuttamista koskevan tutkinnan suorittaminen ja mahdollinen luovuttaminen voivat vaarantua, jollei säilöön ottamista koskevaa päätöstä pidetä voimassa, käräjäoikeus totesi.

Vuonna 2014 Jaber oli taas käräjäoikeudessa. Tuolloin häntä vastaan haettiin lähestymis­kieltoa. Hakemus peruutettiin ja asia jäi sillensä. Seuraavana vuonna käräjäoikeuteen kirjattiin Jaberin ja hänen silloisen puolisonsa avioero.

Oulun seudulla mies herätti huomiota, kun jalkapallon Ykkösessä pelaava oululaisseura AC Oulu ilmoitti joulukuussa 2015 Rami Jaber Al Husseinin nousseen yhdeksi seuran suurimmista omistajista.

Avioeron aikoihin Jaber nousi Suomessa valtakunnalliseen julkisuuteen. Hän aloitti lyhyen toimintaelokuvan kuvaukset Oulussa. Fate-nimisessä elokuvassa kaahaillaan autoilla, ammutaan konetuliaseilla ja räjäytetään auto.

Kuvausryhmä lennätettiin Ouluun Los Angelesista ja rahoittajina olivat muun muassa Oulun kaupungin liikelaitos Business Oulu ja monet oululaiset yritykset. Yli kaksi miljoonaa euroa maksaneen elokuvan pääosissa olivat Pako-televisiosarjasta tutut näyttelijät.

Elokuvan tuottaja, ideoija ja pääosan esittäjä oli kullanvärisellä Mercedes-Benz S500:lla liikkunut Al Husseini alias Rami Jaber.

