Tiernaperinteen säilymistä vaalii oululainen Tiernasäätiö.

Oulun tähtipoikaperinnettä vaaliva Tiernasäätiö ei näe vuosisatoja esitetyssä näytelmässä suurta uudistamisen tarvetta, vaikka esitystä on viime vuosina moitittu sekä rasistisuudesta että kulttuurin omimisesta.

Säätiön hallituksen puheenjohtaja Heikki Viertola sanoo, että perinnettä ei tarvitse muuttaa, vaan sen pitää elää ajassa.

– Tiernaperinne, jonka juuret ulottuvat 1800-luvulle asti, on vuosikymmenien aikana kehittynyt ja saanut uusia piirteitä.

– Tiernapoikanäytelmä ei ole koskaan ollut rasistinen. Emmekä halua, että se sellaiseksi väännetään ja sitä halutaan boikotoida. Haluamme, että se säilyy ja kehittyy elinvoimaisena joulunäytelmänä, Viertola sanoo.

Tiernasäätiö julkisti maanantaina kannanoton, jossa se tiedotti tiernapoikakilpailun jatkumisesta ja siihen liittyvistä uusista käytännöistä. Esiintyjien ei tarvitse mustata kasvoja eikä naisilta edellytetä enää viiksien tai parran meikkaamista.

Säätiön julkaiseman kannanoton jälkeen Viertola on saanut monenlaista postia. Osa palautteen antajista on ymmärtänyt kasvojen meikkaamisesta luopumisen, osa ei.

– Vihapostiakin on tullut. Kriittisimmät viestit ovat tulleet Oulun lähialueilta.

Hänen mukaansa tärkeintä asiassa on kuitenkin ymmärtää, että pienet muutokset roolihahmoissa eivät hävitä perinnettä kokonaan, vaan esityksen kulku säilyy ennallaan.

– Emme halua hävittää perinnettä vaan päin vastoin tavoitteena on suojella sitä että se pysyy suomalaiseen kulttuuriin liittyvänä monipuolisena näytelmänä, Viertola sanoo.

Perinnenäytelmä on saanut vuosien varrella monenlaista julkisuutta. Sitä on moitittu rasistiseksi ja blackface-meikkiä on vaadittu poistettavaksi. Viertolan mukaan säätiön saama palaute on kohdistunut kasvojen mustaamiseen.

– Kun valkoihoinen henkilö mustaa naamansa, niin siitä vedetään johtopäätöksiä, että se on rasistinen toimenpide. Kun se näin on ja siltä näyttää, niin siihen tulee reagoida.

Säätiö ei ole harkinnut koko perinnenäytelmän uudistamista. Tiernapojat pysyvät poikina, vaikka naisetkin laulavat esityksissä. Teksti sisältää myös vanhoja ilmauksia ja sanoja, joita nykynuoret eivät ehkä ymmärrä.

– Tälläkin hetkellä on joukkueita, joissa on poikia ja tyttöjä sekä sekajoukkueita, eli on tiernatyttöjä ja tiernapoikia. Ei ole ilmennyt mitään suurempaa tarvetta ottaa käyttöön tiernahenkilöä, koska moni ryhmä käyttää itsestään jo nykyisellään pelkkää tierna-sanaa, esimerkiksi oululaiset Ynnin tiernat. Uskomme, että sukupuolta määrittävät sanat elävät ajassa ja tarpeettomat ilmaisut jäävät pois.

Myös murjaani-sanan käyttöä säätiö on miettinyt, kun asia oli esillä julkisuudessa pari vuotta sitten.

– Säätiö esitti kannanottonaan, että sanana murjaani on toiseuttava ja esitti sen korvaamista esimerkiksi laulun rytmiin sopivalla ”Maurien kuninkaalla”, mutta emme pystyneet varmistamaan sanan alkuperää.

Tiernasäätiö perustettiin Ouluun vuoden 2005 marraskuussa kehittämään ja ylläpitämään kaupungin vahvaa tiernaperinnettä.

Säätiön tarkoituksena on kansainvälisen ja paikallisen tiernaperinteen vaaliminen ja kehittäminen sekä tiernakaupunki Oulun tunnetuksi tekeminen.