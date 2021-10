Kempeleessä asuva Esteri Kyngäs liikkuu pyörätuolilla, mutta pää on terävä kuin partaveitsi.

89-vuotias Esteri Kyngäs haluaa asua kotonaan niin kauan kuin se on mahdollista.

Tammikuussa 90 vuotta täyttävä Esteri Kyngäs istuu pyörätuolissaan. Pieni 38 neliön kaksio Kempeleessä on siistissä kunnossa, ja ikkunan edusta on täynnä viherkasveja.

Esteri rullaa pyörätuolillaan pöydän ääreen. Hän kertoo olevansa hyvässä kunnossa palattuaan muutaman päivän kuntoutuksesta.

Pirteä ja teräväsanainen Kyngäs on asunut asunnossa parikymmentä vuotta. Kempeleen kunnan kotipalvelun avulla hän on selvinnyt arkirutiineista. Myös ystävät auttavat tarpeen vaatiessa.

– Kotipalvelun tytöt ovat ihania! He puhuvat arkipäivän kieltä, vaikka aina ei enkeleitä ollakaan toisillemme, Esteri hymähtää.

Kotipalvelu on käynyt asunnossa enimmillään viisi kertaa päivän aikana ja yhden kerran yöllä.

10-vuotiaana aivokuumeen sairastanut Kyngäs on ollut tyytyväinen elämäänsä. Hän on työskennellyt ompelijana niin kauan kun sairaudet antoivat myöten. Aivokuumeen seurauksena hän menetti osan liikuntakyvystään, kun jalat jäykkähalvaantuivat.

Ompelijan työstä eläkkeelle jäänyt Esteri Kyngäs sairastui aivokuumeeseen 10-vuotiaana.

Yksin asuvalla vanhuksella ei ole puolisoa eikä lapsia. Lähiomaisena toimii naapuri, jonka avulla Kyngäs on tehnyt oikaisupyyntöjä itseään koskevista päätöksistä.

Haastatteluhetkellä Esteri on vihainen. Häntä ärsyttävät Kempeleen kunnan sosiaalitoimen päätökset, joiden takia häntä ollaan siirtämässä kotoa pois.

Kynkäälle on osoitettu paikka Oulun puolelta hoitokodista. Hän ei halua muuttaa sinne.

– En tarvitse sitä paikkaa. Minulla on koti enkä halua tästä lähteä mihinkään. Miten minulle on voitu vuokrata sieltä paikka, kun en ole mikään tollo vielä. En ole allekirjoittanut mitään vuokrasopimusta. En ole palvelukotien asukas.

Kunta on ilmoittanut, että kotipalvelut lakkaavat syyskuun lopussa ja 1. lokakuuta lähtien Kynkään on pärjättävä omillaan. Henkilökohtaisen avustajan palkkaamisenkin sosiaalitoimi on sanonut irti.

– Miten nyt pääsee kulkemaan kodin ulkopuolelle kun ei ole avustajaa, hän ihmettelee.

Esterin asunnon ulkopuolelle on rakennettu pyörätuolia varten luiska, mutta hän tarvitsee apua päästäkseen pihalle. Hän vakuuttaa kuitenkin, että esimerkiksi tulipalon sattuessa hän pystyy siirtymään asunnosta ulko-ovelle ja ulos.

Torstaina 7. lokakuuta Kynkään kaksioon tupsahti sosiaalitoimen työntekijöitä, jotka jättivät jälkeensä paperin. Sen mukaan asiakasta ei voida kuljettaa mihinkään tahdonvastaisesti.

”Edunvalvonta saatava kuntoon. Sosiaalihuollosta tehty päätös ettei kotikäyntejä järjestetä. Potilas jää omalla vastuulla kotiin.”

Kyngästä paperille kirjattu lausunto hämmästyttää. Hän ei ole pyytänyt edunvalvontaa eikä hän ole allekirjoittanut vuokrasopimusta hoivayksikköön.

– Kuka sen on allekirjoittanut? Enkä ole mitään edunvalvontaa pyytänyt. Tuntuu että minua pidetään ihan tyhmänä enkä muka ymmärrä omaa tilannettani, hän sanoo.

Ilta-Sanomat kysyi vanhusten asumisjärjestelyistä Kempeleen kunnan sosiaalitoimesta viideltä eri henkilöltä. Sähköpostiin lähetetyt kysymykset olivat yleisluontoisia eikä niissä yksilöity tapauksia.

Sähköpostiin tuli yksi vastaus, jonka ovat kuitanneet kotihoidon johtaja Raija Inkala ja va. sosiaali- ja terveysjohtaja Virpi Leinonen.

– Sosiaalipalveluja myönnetään asiakkaalle yksilöllisen palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Arviointi perustuu asiakkaan omaan näkemykseen sekä yhden tai useamman asiantuntijan arvioon. Palvelutarpeen arviointi on aina yksilöllinen prosessi, jossa huomioidaan asiakkaan kokonaistilanne.