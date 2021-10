Sylillisen kuivaa polttopuuta saa automaatista alle 4 eurolla Oulussa.

Hietasaaren nuotiopaikalla Oulussa nököttää kookas rakennelma, jonka etupaneelissa on 30 lukittua luukkua.

Kestävän kehityksen keskuksen työtoiminnan ohjaaja Valto Vaaraniemi esittelee Suomen ja ehkä koko maailmankin ensimmäistä polttopuuautomaattia. Siitä saa sylillisen kuivia klapeja alle 4 eurolla.

Automaatti ilmestyi nuotiopaikalle tiistaina 5. lokakuuta ja ensimmäiset asiakkaat ostivat puita melkein heti.

– Automaatti toimi hyvin ensimmäiset päivät. Tänä aamuna oli hieman häiriöitä, mutta nyt se taas toimii, Vaaraniemi kertoo torstaina iltapäivällä.

Polttopuuautomaatista kertoi ensimmäiseksi kaupunkilehti Forum24.

Automaatissa on 30 luukkua. Ne saa auki maksamalla 3,95 euroa verkon kautta.

Halkoautomaatin toiminta on yksinkertaista. Ohjeet on kiinnitetty rakennelman etupaneeliin. Puun ostamiseen tarvitaan kännykkä, tabletti tai vaikka kannettava tietokone.

Nuotiopaikalle tulija ottaa ensin laitteellaan yhteyttä halkonen.fi -nettisivulle. Sinne syötetään paikan koodi ja sähköpostiosoite sekä valitaan maksutapa. Kun puut on maksettu, luukku ponnahtaa auki ja puut voi ottaa käyttöön.

Iso sylillinen kuivia puita maksaa 3,95 euroa. Summan voi maksaa melkein kaikilla yleisimmillä maksutavoilla.

Automaatissa on 30 luukkua. Kun puut alkavat loppua, automaatti ilmoittaa tilanteesta Kestävän kehityksen keskukseen, joka täyttää luukut.

Kun luukut tyhjenevät, siitä lähtee ilmoitus Kestävän kehityksen keskukseen, joka tuo paikalle lisää puuta.

Vaaraniemen mukaan automaatti sai alkusysäyksen yli vuosi sitten melontaretkellä Kolarin Äkäsjoella.

– Tulimme kaverin kanssa nuotiopaikalle märissä kamppeissa. Pohdimme, että ainakin parikymmentä euroa maksaisimme, että saisimme jostain sylillisen kuivia puita nuotiota varten. Siitä se sitten lähti. Ihan vitsistä.

Talven aikana automaatille kehiteltiin runko. Oulun ammattikorkeakoulun opiskelija Juho Kettunen teki laitteelle ohjelmiston opinnäytetyönä.

Vaaraniemi sanoo, että automaattia on koekäytetty Kestävän kehityksen keskuksen pihalla useita kuukausia. Kaikki on pelittänyt hyvin. Ensi talven pakkaset näyttävät, miten elektroniikka toimii kylmissä olosuhteissa.

Halkoautomaatille saattaa Kestävän kehityksen keskuksen hankepäällikön Satu Mörsärin mielestä olla kysyntää ympäri Suomea.

– Juuri otin mittoja laitteesta, että päästään kysymään osille hintaa. Valmiudet automaatin tuotantoon ovat olemassa, kunhan löydämme asiaan yhteistyökumppanin, hän kertoo.

Metsähallituksen Luontopalveluissa seurataan oululaisen automaatin kehitystyötä tarkasti. Kaupunkien läheisyydessä sijaitsevien luontokohteiden nuotiopaikoilta varastetaan polttopuita, joten automaatille olisi käyttöä monessa paikassa.

Kehitysjohtaja Veikko Virkkunen Pohjanmaan-Kainuun Luontopalveluista arvioi, että kiinnostava kokeilu on hyvä tapa viedä asiaa eteen päin.

– Olennaista on selvittää miten palvelu toimii teknisesti ja taloudellisesti. Mitä ulkoilija on valmis maksamaan nuotiopuista? Ja jos yksi nuotiolla istuva on maksanut puut, saavatko muutkin paikalle tulleet silti paistaa samassa nuotiossa makkaransa?

Virkkunen miettii myös sitä ovatko maksulliset automaatit askel pois maksuttomista luontopalveluista.