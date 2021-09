Oulun käräjäoikeuden mielestä kyseessä oli ”hetkellinen huolimattomuus”.

Oululainen kuorma-autoilija on tuomittu sakkorangaistukseen liikenteen vaarantamisesta ja kuolemantuottamuksesta. Oulun käräjäoikeus tuomitsi 75-vuotiaan miehen 80 päiväsakkoon. Miehen tuloilla sakkoa kertyy 720 euroa.

Pyöräilijän kuolemaan johtanut onnettomuus sattui lokakuussa 2018 Oulun keskustassa. 23-vuotias nainen oli liikkeellä pyörällä Albertinkadulla. Isokatua pitkin tullut kuorma-auto kääntyi Albertinkadulle. Molemmille paloi tilanteessa vihreä valo.

Kuorma-autoilija kääntyi oikealle ja törmäsi pyöräilijään suojatiellä. Pyöräilijä sai onnettomuudessa vammoja, joihin hän kuoli myöhemmin.

Käräjäoikeuden mielestä tilanteessa oli kyse liikennetilanteeseen liittyvästä hetkellisestä huolimattomuudesta.

– Kuorma-auton kuljettaja on huolimattomuudella aiheuttanut kuoleman. Uhrille on aiheutunut pään murskavamma ja muita vammoja, joiden seurauksena hän on menehtynyt. Kuljettaja on menettelyllään syyllistynyt kuolemantuottamukseen, oikeus toteaa.

Sakkorangaistusta oikeus perustelee hetkellisellä laiminlyönnillä ja pyöräilijän myötävaikutuksella tapahtumiin.

– Kyse on ollut yksittäisestä ja hetkellisestä laiminlyönnistä seurata muuta liikennettä. Huomioon ottaen tekoon johtaneet ja siitä ilmenevät seikat sekä osaltaan myös liikenneonnettomuuden toisen osapuolen oma myötävaikutus tapahtuneeseen, sakkorangaistus on riittävä rangaistus vastaajan syyksi luetuista rikoksista, Oulun käräjäoikeus toteaa.