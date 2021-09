PJS: Karmea onnettomuus Haapavedellä – koira ja sen ulkoiluttaja raahautuivat auton perässä kaksi kilometriä

Poliisi ei kerro tapauksesta mitään tutkinnallisista syistä.

Haapavedellä Pohjois-Pohjanmaalla on sattunut erikoislaatuinen onnettomuus, jossa osallisena olivat auto, koira ja koiranulkoiluttaja.

Tapauksesta ensimmäisenä uutisoineen paikallislehti Pyhäjokiseudun mukaan onnettomuus sattui, kun koiraansa ulkoiluttanut henkilö jäi juttusille vastaan tulleiden tuttaviensa kanssa.

Tuttavat olivat liikkeellä autolla ja kuulumisten vaihdon aikana ulkoiluttajan vyötärölle kiinnitetty koira juoksenteli auton lähistöllä.

Kun juttutuokio päättyi, auto lähti liikkeelle. Koiran ulkoilutushihna oli kietoutunut auton peräkoukkuun. Autoilijat eivät sitä huomanneet ja sekä koira että sen ulkoiluttaja jäivät roikkumaan auton perään.

Auto jatkoi matkaansa melko pitkään eli noin kaksi kilometriä. Kotipihassa autoilijat huomasivat perään jääneen kaksikon.

Paikallisten asukkaiden mukaan raahautumismatka saattaa olla jopa enemmän kuin kaksi kilometriä.

– Koira on auton ympärillä pyöriessään mennyt edestakaisin niin, että naru on jäänyt kiinni auton vetokoukkuun tai naru on jäänyt kulkemaan auton ja vetokoukun välistä. Kun auto on lähtenyt liikkeelle, koira ja ulkoiluttaja ovat roikkuneet perässä eikä asiaa huomattu, eikä varmaan avunhuudotkaan ole auton sisälle kuuluneet, kyläläiset kertaavat Pyhäjokiseudussa tapahtumien kulkua.

Jokilaaksojen poliisista kerrottiin IS:lle, että asiasta ei anneta lisätietoja medialle tutkinnallisista syistä.