Kasvomaskin käyttösuositukset höllenevät Oulun seudulla

Kouluissa, kaupoissa ja työpaikoilla ei enää suositella maskia. Joukkoliikenteen suositus sen sijaan säilyy.

Maskia suositellaan käytettäväksi edelleen tilanteissa, joissa yhden metrin etäisyyden pitäminen on vaikeaa.

Pohjois-Pohjanmaa on palannut koronatilanteessa perustasolle. Alueen koordinaatioryhmän mukaan maskisuosituksia voidaan nyt purkaa.

– Vaikka tartuntoja todetaan alueella edelleen jonkin verran, parantaa koko ajan korkeammalle kiipeävä rokotekattavuus epidemiatilanteen kokonaiskuvaa, eikä tilanne aiheuta uhkaa sairaaloiden kuormittumiselle, koordinaatioryhmän puheenjohtaja, OYSin johtajaylilääkäri Terhi Nevala kommentoi.

Oulun koronaepidemiatilanne on hyvä. Vaikka tartuntatapaukset ovat hienoisessa nousussa, sairaalahoidon tarve on maltillinen. Syynä tähän on jatkuvasti nouseva rokotekattavuus.

Kaupungin johtoryhmä linjasi keskiviikkona, että maskisuositus päivitetään perustasolle. Maskisuositus ei ole enää voimassa yleisesti sisätiloissa kuten kouluissa, työpaikoilla ja kaupoissa.

Maskisuositus poistuu myös kohtalaisen ja vähäisen riskin tilanteissa, joihin kuuluvat muun muassa messut, hengelliset kokoontumiset, kirjastot, konsertit, teatterit, koulut, yliopistot, uimahallit ja päivittäistavarakaupat.

Maskien käyttöä suositellaan edelleen joukkoliikenteessä, koronatestin yhteydessä, ulkomailta tullessa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle ja toimipisteissä vieraileville.

Maskia suositellaan käytettäväksi edelleen tilanteissa, joissa 1 metrin etäisyyden pitäminen on vaikeaa. Maskisuositus on edelleen voimassa THL:n määrittelemien merkittävän tautiriskin tilanteissa. Näitä ovat mm. massakonsertit ja urheilukatsomot,