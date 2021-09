Sebastian Tynkkysen syytettä käsiteltiin käräjillä vain pari tuntia.

Oululainen kansanedustaja Sebastian Tynkkynen julkaisi keväällä 2017 useita sosiaalisen median päivityksiä, joissa hän toi esiin huolensa Ouluun tulleista turvapaikanhakijoista.

”Ahdistelusta on tullut Oulussa arkipäivää ja minä en voi hyväksyä sitä. En ole kansainvälistä osaamista vastaan, mutta olen nuorten miesten turvapaikkaturismia vastaan, joka on kohdistunut Ouluun. En halua, että Ruskea on uusi Valkea. En halua, että Mogadishu on uusi Oulu.”

”Tyttäresi ja vaimosi lopettivat lenkkeilyn iltaisin. Viereesi nousi vokki. Olisit äänestänyt Tynkkystä.”

”Jos ajattelit, että turvapaikanhakijat ovat ahdistelleet Suomessa vain naisia, niin se ei pidä paikkaansa. He tekevät sitä myös nuorille pojille."

Onko tässä kysymys kunnallisvaalien mainonnasta, kansanryhmän loukkaamisesta vai yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta? Tätä pohdittiin Oulun käräjäoikeudessa tiistaina.

Aluesyyttäjä Vuokko Hautalan mukaan tekstit ovat olleet turvapaikanhakijoita ja maahanmuuttajia solvaavia ja panettelevia. Ne eivät nauti hänen mielestään sananvapauden suojaa poliittisessa tarkoituksessakaan.

– Ne ovat kohdistuneet yleisesti kaikkiin kyseisiin ihmisryhmiin kuuluviin ja ovat siten vahvasti yleistäviä ja ryhmiä leimaavia. Sellaisina ne ovat omiaan herättämään suvaitsemattomuutta, halveksuntaa ja jopa vihaa mainittuja ihmisryhmiä kohtaan, Hautala sanoo.

Hautala vaatii Tynkkyselle sakkotuomiota kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

Kansanedustaja kiistää rikoksen. Lausumat ja ilmaisut eivät ole olleet hänen mielestään solvaavia tai panettelevia.

– Kyse on ollut yhteiskunnallisen ilmiön esiin nostamisesta ja vastustamisesta politiikan keinoin eikä mihinkään tiettyyn ihmisryhmään kohdistuvasta solvaamisesta tai panettelusta.

Tynkkysen puolustuksen mukaan ilmaisujen tulee katsoa kuuluvan perustuslailla suojatun sananvapauden piiriin.

– Erityisesti niiden on katsottava kuuluvan sananvapauden ydinalueena pidettävän poliittisen puheen alueelle asettuvina ilmaisuina.

Tynkkynen oli julkaisujen aikaan kuntavaaliehdokkaana Oulussa. Hän kertoi oikeudessa saaneensa tuolloin runsaasti viestejä kansalaisilta.

Kansanedustajan mielestä kevään 2017 viestit ennakoivat Oulun laajaa seksuaalirikosvyyhtiä, joka paljastui marraskuussa 2018.

– Aloin puhua avoimesti ja annoin ihmisille äänen. Sain paljon yhteydenottoja siitä miten maahanmuutto on vaikuttanut ihmisten arkeen, Tynkkynen selvitti käräjäistunnossa.

Oulun käräjäoikeuden istunto saatiin pidettyä pikaisella aikataululla, sillä kuultavana oli vain Tynkkynen. Istunto kesti noin 2,5 tuntia. Oikeus antaa tuomion asiasta 4. lokakuuta.