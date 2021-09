Ruutupaitaan pukeutunut Tynkkynen saapui oikeuteen puolisonsa Alan da Silvan kanssa.

Kansanedustaja Sebastian Tynkkynen (ps) saapui Oulun käräjäoikeuteen tiistaiaamuna tuttuun tapaan ruutupaitaan pukeutuneena.

– Hyvin rauhallinen fiilis on. Omaan tekemiseeni tämä syyte ei vaikuta, mutta jos tuomio tulee, niin olen huolissani sananvapaudesta, Tynkkynen kommentoi ennen oikeudenistunnon alkua.

Tällä kertaa Oulun käräjäoikeudessa käsitellään syytettä, joka koskee vuoden 2017 kunnallisvaaleja. Syyttäjä vaatii Tynkkyselle sakkorangaistusta kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

– Sain silloin paljon viestejä kansalaisilta ja julkaisin niitä sitten sosiaalisessa mediassa. Tuolloin tapahtui paljon pinnan alla, kun Torniosta tuli rajan yli turvapaikanhakijoita. Vuotta myöhemmin paljastuikin sitten Oulun seksuaalirikosvyyhti, Tynkkynen sanoi.

Käräjäoikeuden istunnon alussa pohdittiin pitkään istunnon kuvaamisen ja tallentamisen mahdollisuutta. Tynkkynen halusi itse tallentaa koko istunnon ja paikalla olleessa yleisössä oli ihmisiä, jotka halusivat striimata istunnon suorana verkkoon.

– Lakivaliokunnassa käsitellään uudistusta, jonka tavoitteena on tallentaa oikeuden istunnot. Olisi hassua, jos en saisi nyt kuvata ja tallentaa omaa käsittelyäni käräjäoikeudessa, Tynkkynen sanoi ennen istunnon alkua.

Aluesyyttäjä Vuokko Hautala vastusti tallentamista. Lopulta oikeuden puheenjohtaja, käräjätuomari Jari Vertala kielsi kaikenlaisen tallentamisen ja kuvaamisen istunnon aikana.

Kuvauslupa annettiin vain istunnon alkuun muutamaksi minuutiksi.

Tynkkynen on perussuomalainen poliitikko ja puolueen kolmas varapuheenjohtaja. Hän on toiminut kansanedustajana vuodesta 2019. Hän on myös eduskunnan lakivaliokunnan jäsen.

Tynkkynen vastaa syytteisiin käräjäoikeudessa nyt kolmatta kertaa. Tammikuussa 2017 hän sai Oulun käräjäoikeudesta 50 päivän eli 300 euron sakkotuomion uskonrauhan rikkomisesta ja kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

Hän oli kirjoittanut Facebookissa muun muassa että ”islam pitää kitkeä Suomesta”. Hän myös nimitti profeetta Muhammadia ”pedofiiliprofeetaksi”.

Käräjäoikeuden mielestä kirjoitukset olivat panettelevia, solvaavia ja osin myös uhkaavia. Ne olivat omiaan herättämään ja vahvistamaan uskonnollista suvaitsemattomuutta ja ennakkoluuloja. Tynkkynen valitti tuomiostaan hovioikeuteen, mutta se ei myöntänyt asiassa jatkokäsittelylupaa.

Vuonna 2019 tuli toinen tuomio kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Päiväsakkoja lankesi jälleen 50. Tynkkysen kansanedustajan tuloilla se tarkoitti 4 000 euroa. Hovioikeus vahvisti käräjäoikeuden antaman tuomion kesäkuussa 2020.