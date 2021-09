Asfalttiasemalla valui maahan öljyä 200 litraa epäillyn 5 000 litran sijaan.

Syyskuun alussa Vaalassa Pohjois-Pohjanmaalla sattunut öljyvahinko on todettu tutkimuksissa oletettua pienemmäksi. Samalla on selvinnyt, että vuodon aiheuttivat polttoainevarkaat.

Peabin asfalttiasemalla tapahtuneesta öljyvahingosta uutisoitiin 4. syyskuuta. Tuolloin epäiltiin, että aggregaatin vika olisi aiheuttanut vahingon, jossa noin 5 000 litraa polttoöljyä saattoi valuta maahan.

Nyt oletuksena on, että öljyvuodon takana on polttoainevarkaus. Sen yhteydessä aggregaatin putkesta on jäänyt valumaan polttoöljyä. 5 000 litran sijaan maahan arvioidaan valuneen noin 200 litraa polttoöljyä.

Asiasta on tehty rikosilmoitus poliisille. Epäily varkaudesta perustuu viranomaisten ja yrityksen yhdessä tekemiin kaivuututkimuksiin vuotopaikan ympäristössä.

– Syntynyt ympäristövahinko on alkuperäistä arviota huomattavasti vähäisempi. Maaperän puhdistus soramonttualueella on pääosin suoritettu ja se jatkuu, kun asfalttiasema siirretään urakan valmistuttua pois, Peab tiedottaa.