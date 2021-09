Tartunnat leviävät lasten ja rokottamattomien aikuisten keskuudessa.

Keminmaan koulualtistusketju jatkaa laajenemistaan koulun ulkopuolella.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä on eilisen jälkeen ilmaantunut kuusi uutta koronavirustapausta. Näistä viisi on Keminmaan koulualtistusketjun jatkotartuntoja. Yhteensä tartuntoja on tällä viikolla ollut sairaanhoitopiirin alueella 14.

Keminmaan tartuntaketjussa on nyt todettu 25 tartuntaa ja altistuneita on 336 henkeä. Tauti leviää lasten ja rokottamattomien aikuisten keskuudessa sekä erilaisissa perhepiirien tapahtumissa.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri kehottaa keminmaalaisia noudattamaan tiukasti koronaturvatoimia ja käyttämään lähikontakteissa sekä julkisilla paikoilla, kuten kaupoissa ja virastoissa asioidessaan kasvomaskia.

– Jo lievillä flunssaoireilla on syytä jäädä kotiin ja hakeutua koronatestiin. Sosiaalisia kontakteja on myös syytä vähentää seuraavan 10 vuorokauden ajan, jotta tartuntaketju saadaan sammumaan, sanoo johtajaylilääkäri Jyri J. Taskila.