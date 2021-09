Uusi koronastrategia herätti iloa Oulussa, rajoitusten asettamiseen uskotaan löytyvän ”kultainen keskitie” – ”Tarvitaan uusia pelisääntöjä”

Näytteenotto ja tartunnanjäljitys mietityttävät vs. johtajaylilääkäri Terhi Nevalaa.

Oulussa hallituksen uusi koronastrategia otettiin vastaan tyytyväisenä. Strategia vaikuttaa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin vs. johtajaylilääkärin Terhi Nevalan mukaan ensitutustumisen jälkeen lupaavalta.

– Ensiksikin on hienoa, että on saatu uusi strategia. Tilanne koronavirusepidemian ympärillä on muuttunut, se on nyt ihan erilainen kuin keväällä, eli tarvitaan uusia pelisääntöjä, Nevala sanoi.

Nevalan mukaan on ehdottoman hyvä, että katseet kääntyvät jatkossa enemmän rokotuskattavuuden suuntaan.

– Päivittäisestä tartuntamäärästä siirrytään eri mittareihin. Rokotuskattavuus on asia, joka vie meidät ulos pandemiasta, Nevala sanoo.

Strategiassa vastuu siirtyy entistä isommin paikallistasolle. Se on Nevalan mukaan hyvin tuttua, samoin toimitaan muidenkin tartuntatautien kanssa.

– Alueilla on kyllä osaamista, Nevala huomauttaa.

Mahdollisten rajoitusten asettaminen vaatii jatkossa jumppaamista. Rajoitustoimet on tällä hetkellä ripoteltu kolmelle eri taholle: ravintolarajoitukset ovat valtioneuvoston päätäntävallassa, aluehallintovirastot ovat päättäneet kokoontumisrajoituksista itsenäisesti kuultuaan esimerkiksi sairaanhoitopiirin asiantuntijoita ja kunnat päättävät mm. omistamiensa kulttuuri- ja liikuntatilojen sekä koulujen aukioloista.

– Siihenkin löytyy varmasti kultainen keskitie. Ehkä se hivenen vaatii perehtymistä ja keskustelua, mutta esimerkiksi täällä Oulussa yhteistyö sairaanhoitopiirin, aluehallintoviraston ja kuntien kesken on ollut erinomaista, Nevala kuvaa.

Nevala pitää erittäin hyvänä myös sitä, että uudessa strategiassa ei ole keskitytty pelkästään epidemian kukistamiseen, vaan huomiota kiinnitetään myös epidemian jälkihoidon – esimerkiksi nuorten mielenterveysongelmien – tukemiseen sekä talouden jälleenrakennukseen ja kasvuedellytyksiin sekä vakavien sosiaalisten ja taloudellisten seurausten välttämiseen.

– On aivan erinomainen asia, että strategiassa mennään ylemmäs ja laajemmalle. Ne ovat hyvin tärkeitä asioita.

Mikä strategiassa jäi mietityttämään?

– Olen vähän varovainen arvioissani, sillä tutustuminen strategiaan on yhä kesken ja strategiaan on tulossa vielä täydennyksiä. Suurimmat kysymykset nousivat näytteenottoon ja tartunnanjäljitykseen liittyen eli miten rajallista näytteenotto- ja tartunnanjäljitysresurssia pitäisi jatkossa kohdentaa? Siitä odotellaan lisäohjausta, Nevala sanoo.