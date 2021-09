Iijoen yli kulkeva Pohjois-Euroopan pisin kevyen liikenteen riippusilta valmistuu loppuvuodesta.

Iijoen ylittävä Jakkukylän kevyen liikenteen riippusilta on vihdoin valmistumassa loppuvuoden aikana. Rakennustöissä ehti olla melkein 10 kuukauden pituinen tauko.

Alun perin sillan piti valmistua jo vuosi sitten, mutta rakennussuunnitelmissa ilmenneiden ongelmien, materiaalipulan ja hallinto-oikeuteen tehdyn valituksen vuoksi hanke viivästyi.

– Onhan tässä ollut monta yllättävää asiaa vastassa, mutta nyt kaikki epävarmuustekijät ovat vähissä. Kaikki osat ja materiaalit ovat työmaalla. Ainutlaatuinen hanke, joka on teetättänyt työtä, kuvailee tilannetta Iin kunnan kiinteistöpäällikkö Janne Jokelainen.

Materiaalipula yllätti rakentajat kesällä. Jokelaisen mukaan tiettyä teräslaatua ei ollut saatavilla.

Riippusiltaan on asennettu uusi kansi. Työmiehet ovat jo päässeet kulkemaan joen yli uutta siltaa pitkin.

Sillan korjaussuunnitelma ja sen vaatima lisämääräraha hyväksyttiin Iin kunnanvaltuustossa marraskuussa 2020. Valtuusto käsitteli asiaa salaisena ja siitä tehtiin valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Valittajan mielestä asia olisi pitänyt käsitellä julkisesti.

Valituksessa vaadittiin hallinto-oikeutta kumoamaan päätös käsittelystä suljetuin ovin ja määräämään määrärahapäätös täytäntöönpanokieltoon valitusprosessin ajaksi.

Hallinto-oikeus kumosi sillan toimeenpanoa koskevan kiellon tammikuussa 2021. Rakennustyöt jatkuivat lopulta helmikuussa 2021.

Pohjois-Euroopan pisin kevyen liikenteen riippusilta yhdistää Iijoen pohjois- ja eteläpuolelle levinneen kylän. Lasten koulumatka lyhenee ja harrastuksiin kulkeminen helpottuu.

Riippusillan kokonaispituus on 250 metriä ja jänneväli 180 metriä. Silta ylittää lähes 200 metriä leveän Iijoen Jakun koulun kohdalta.

Riippusillan rakennuttamisesta vastaa Iin kunta ja vastaavana rakennesuunnittelijana toimii Sweco Rakennustekniikka. Kunnan osuus sillan kustannuksista on 810 000 euroa.

Kyläyhdistykselle silta on suuri saavutus. Hanke on ollut vireillä vuosia. Jakkukylän kyläyhdistyksen varapuheenjohtaja Erkki Niskala on tyytyväinen siihen, että kunta on vienyt hanketta määrätietoisesti eteenpäin, vaikka ongelmia on riittänyt.

– Onhan tässä ollut monta mutkaa matkassa ja monenlaisia prosesseja on käyty läpi. Onneksi kunta on ollut asiassa määrätietoinen. Nyt on muurattu niin paljon betonia jokitörmään, että sillan pitäisi kestää, Niskala sanoo.

Jakkukylän koululaiset ovat kulkeneet vuosikymmeniä IIjoen eteläpuolelta pohjoispuolelle kouluun venekyydillä. Ne lopetettiin vuosi sitten, kun sillan piti valmistua.

Koulumatkat ovat viime syksystä lähtien sujuneet bussilla, kertoo Iin opetusjohtaja Tuomo Lukkari.

– Jakun koulun koulukuljetusten piirissä olevat oppilaat kulkevat kouluun pääasiassa linja-autolla. Oulun joukkoliikenteen reittiä ja aikataulua linjalla 29 on muutettu koulun tarpeita paremmin vastaavaksi. Oppilaat kulkevat tällä tavalla sillan valmistumiseen saakka. Venekyytejä ei ole enää järjestetty.