Poliisin mukaan karanteenia rikotaan enemmän piittaamattomuuden kuin tietämättömyyden seurauksena.

Oulussa on jaettu tänä vuonna sakkoja koronakaranteenin rikkomisesta. Poliisi on kirjannut terveydensuojelurikkomuksia kaikkiaan 17 kappaletta. Niistä on annettu sakko 16 tapauksessa.

Poliisin käsityksen mukaan karanteenimääräysten rikkomisessa on kyseessä useimmiten piittaamattomuus eikä niinkään tietämättömyys annetuista ohjeista.

Sakko on annettu muun muassa ihmiselle, joka karanteenista huolimatta käveli ilman maskia kauppatorilla. Poliisi on ottanut näpistyksen yhteydessä kiinni epäillyn, joka oli juuri saapunut Suomeen eikä ollut karanteenissa.

Asiasta kertoi aiemmin sanomalehti Kaleva.

Rikoskomisario Nina Similä Oulun poliisista kertoo, että yleensä poliisille ilmoitetaan tapauksista, joissa karanteeniin määrätty ihminen on nähty viettämässä aikaa esimerkiksi kauppakeskuksessa.

– Suurin osa sakon saaneista on muita kuin Suomen kansalaisia. Karanteenin rikkomisesta on ilmoittanut viranomainen, Similä sanoo.

Similän mukaan ilmiölle on vaikea löytää syytä. Poliisin tekemien selvitysten mukaan karanteenin tiedoksi antamisen yhteydessä alaikäisille on hankittu aina tulkki.

Aikuisille on tulostettu omankielinen ohje, joka käydään yhdessä läpi. Jos yhteistä kieltä ei ole, käytetään tulkkia.

– Karanteeni ja eristys ohjeistetaan välittömästi, kun tulkki on käytössä. Karanteenin ja eristyksen kesto, perusteet ja purkamisen ehdot kerrotaan asiakkaalle siten, että väärinkäsitysten mahdollisuus minimoidaan. Altistuskaranteenitapauksissa jäljitystiimi hoitaa infon tulkkia käyttäen.

Oulun kaupungin verkkosivujen mukaan maahanmuuttajille tarjotaan neuvoja ja palveluja suomen lisäksi englannin, ruotsin, arabian, berberin, ranskan, persian, darin, soranin, kiinan, japanin, somalin, tigrinjan, turkin, kurmancin, venäjän ja hollannin kielillä.

Neuvontapalveluita Oulussa tarjoaa Villa Victor, joka on kaupungin monikulttuurikeskus. Palveluesimies Antti Koistinen on samoilla linjoilla poliisin kanssa. Tietämättömyys ei voi hänen mukaansa olla syynä koronakaranteenien rikkomiseen.

– Annamme neuvontaa 16 eri kielellä. Neuvontaa on valtakielten osalta vielä lisätty. Tiedon määrästä ja oikeellisuudesta tässä ei voi olla kysymys, hän sanoo.

Koistisen mukaan monikulttuurikeskuksen henkilökunta ja asiakkaat ovat suhtautuneet myönteisesti koronarokotuksiin ja maskisuosituksiin. Hän ei osaa selittää miksi karanteenimääräyksiin ei suhtauduta yhtä vakavasti.

