Valtioneuvoston tiistaina antaman asetuksen tulkinta hämmentää Torniossa.

Valtioneuvoston tiistaina julkaisemat uudet rajojen terveysturvallisuusmääräykset yllättivät täysin viranomaiset Suomen länsirajalla. Niistä ei ilmoitettu esimerkiksi Tornion kaupungille, joka on pyytänyt virka-apua Rajavartiolaitokselta länsirajalle.

Muutenkin asetus on jo ehtinyt aiheuttaa hämmennystä, sillä sen tulkinta on epäselvä. Tornion johtava lääkäri Jukka Ronkainen kertoo yrittäneensä saada tietoa asiasta sosiaali- ja terveysministeriöstä (STM), mutta yhteydenottopyyntöihin ei ole vastattu.

– Haluaisin saada vahvistuksen omalle tulkinnalleni uusista määräyksistä. Koska tästä ei ole meille ilmoitettu ajoissa, virka-apupyyntö Rajavartiolaitokselle on voimassa ja rajavartijat ovat edelleen paikoillaan Torniossa, sanoo hirvimetsältä tavoitettu Ronkainen.

Hänen mukaansa määräykset koskevat 1. syyskuuta lähtien siinä mainittuja kuntia, mutta muualta tuleville eli Tornion kautta kulkijoille testit ja rokotustodistusten kyselemiset jatkuvat.

Ronkainen sanoo yllättyneensä valtioneuvoston tiukasta aikataulusta.

– Olisin toivonut, että asia olisi tullut meille hyvissä ajoin tiedoksi, jolloin olisimme voineet sopia uusista päivityksistä esimerkiksi virka-apupyynnön suhteen.

Valtioneuvosto hyväksyi tiistaina uuden asetuksen poikkeuksista velvollisuuteen esittää koronatodistus ja osallistua koronavirustestiin Suomeen ulkomailta saapuessa. Asetus tuli voimaan heti seuraavana päivänä, 1. syyskuuta eli keskiviikkona.

Uuden asetuksen mukaisia maita ja alueita, joista Suomeen saapuvilta ei edellytetä testiä tai todistusta, ovat Hongkong, Kiina, Macao, Malta, Taiwan, Unkari, Uusi-Seelanti, Puola, Vatikaani, Norjan Omasvuonon, Kaivuonon, Raisin, Koutokeinon, Kaarasjoen, Tenon, Uuniemen ja Etelä-Varangin kunta sekä Ruotsin Haaparannan, Kiirunan, Pajalan ja Ylitornion kunnat.

Näistä maista tai alueilta tulevilta henkilöiltä ei myöskään edellytetä toista koronatestiä 72–120 tunnin kuluessa Suomeen saapumisesta.

Turvalliseksi kunnaksi on jo aikaisemmin katsottu Ruotsin Ylitornio.

Rajavartijat ovat edelleen töissä Torniossa. Komentajakapteeni Juho Vanhatalo Länsi-Suomen merivartiostosta sanoo, että Tornion terveysviranomaiset ovat uusineet virka-apupyynnön keskiviikkona.

– Tornion terveysviranomainen on arvioinut, että tarkastuksia jatketaan. Kun me siellä ohjaamme ja neuvomme tulijoita, kysymme mistä he ovat tulossa ja ohjaamme sen mukaan jatkotoimiin. Emme suorita rajavalvontaa Torniossa emmekä arvioi epidemiologista riskiä, vaan autamme terveysviranomaisia heidän pyynnöstään, huomauttaa Vanhatalo.

Rajavartiolaitoksen sisärajavalvonta päättyi Tornion rajanylityspaikalla 26. heinäkuuta. Hämmennystä on aiheuttanut kevyen liikenteen vapaa liikkuminen rajan yli. Autoilijat pysäytetään rajalla, mutta kävellen ja pyörällä voi kulkea ilman pysähdystä.

Länsirajan terveysturvallisuustilanteesta kertoi aiemmin Yle.