Imaamin mukaan mies tuli kesäkuussa moskeijaan, uhkaili häntä ja käyttäytyi aggressiivisesti.

Pohjois-Suomen Islamilaisen Yhdyskunnan imaami Abdul Mannan haki laajennettua lähestymiskieltoa moskeijassa käyneelle miehelle. Asiaa käsiteltiin Oulun käräjäoikeudessa maanantaina.

Lähestymiskieltoa yritettiin käsitellä jo elokuun alussa käräjillä, mutta istunto peruttiin, koska kummallakaan osapuolella ei ollut avustajaa paikalla.

Istunto päästiin aloittamaan maanantaina. Molemmat osapuolet avustajineen ja tulkkeineen olivat paikalla. Laajennettua lähestymiskieltoa haettiin koskemaan sekä imaamia että Linnankadulla Oulussa sijaitsevia islamilaisen yhteisön tiloja.

Imaami haki lähestymiskieltoa maahanmuuttajamiehelle, joka on hänen mukaansa vaaraksi hänen hengelleen, terveydelleen, vapaudelleen ja rauhalleen.

– Mies on useita kertoja uhannut imaamia, jolla on ollut syytä pelätä henkensä puolesta. Hän on myös käynyt imaamin kimppuun, jolloin on tarvittu ulkopuolista apua. Hän pelkää miestä, sanoi imaamin avustaja, varatuomari Jukka Pentikäinen oikeudessa.

Pentikäisen mukaan mies oli tullut myös 22. kesäkuuta moskeijaan. Hänen sisäänpääsynsä estettiin. Mies oli tullut uudestaan paikalle ja käyttäytynyt aggressiivisesti. Paikalle oli hälytetty poliisi ja asiasta oli tehty rikosilmoitus poliisille.

Lähestymiskieltohakemuksen kohteena oleva mies kiistää imaamin syytökset. Hän sanoo käyneensä moskeijassa harjoittamassa uskontoaan.

– Hän on rukoillut siellä. 22. kesäkuuta teko oli yksittäinen ja siihen on selkeät syyt. Hänellä ei ole mitään syytä lähestyä imaamia millään tavalla tulevaisuudessa, sanoi vastaajan avustajana toimiva varatuomari Marjo Suoraniemi.

Lähestymiskieltojutun käsittely keskeytettiin istunnon alkupuolella, kun osapuolet ilmoittivat oikeuden puheenjohtajalle, että asia voitaisiin sopia.

Neuvottelutauon jälkeen oikeus päätti jättää asian sillensä. Osapuolten tekemän sopimuksen mukaan imaami sallii miehen käynnit moskeijassa. Pentikäinen luetteli sopimuksen sisältöä:

– Hän sitoutuu käyttäytymään hyvin ja lupaa olla aiheuttamatta ongelmia. Mikäli uhkaavia tilanteita tulee, hän sitoutuu siihen, ettei vastusta myöhemmin haettavaa lähestymiskieltoa. Moskeijassa ollessaan hän pitää etäisyyttä imaamiin.

Abdul Mannan on toiminut pohjoisen islamilaisessa yhteisössä pitkään. Hän tuli Bangladeshista Ouluun vuonna 1992 opiskelemaan geologiaa ja valmistui filosofian tohtoriksi Oulun yliopiston luonnontieteiden tiedekunnasta vuonna 2002 pääaineenaan maaperägeologia.

Kolmen vuosikymmenen aikana hän on toiminut pohjoisen muslimiyhdyskunnan johtajana ja islamin uskonnon opettajana ala- ja yläkouluissa. Hän on myös toiminut oululaisessa kunnallispolitiikassa Sdp:n listoilla, mutta ei puolueen jäsenenä.

Pohjois-Suomen Islamilaisessa Yhdyskunnassa on yli 3 000 jäsentä. Se on Oulun toiseksi suurin seurakunta. Imaamin merkitys yhteisössä on suuri. Hän johtaa rukoushetkiä ja yhdyskuntaa.

