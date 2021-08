Vaikka uusien koronavirustartuntojen määrä on kääntynyt Suomessa laskuun, lasten kouluista saadut koronatartunnat herättävät paikoin huolta.

Oulussa on todettu tällä viikolla perjantai-iltapäivään mennessä koululaisilla yhdeksän koronatartuntaa, jotka on saatu koulussa, kertoo Oulun kaupunki tiedotteessaan. Tartuntoja on ollut useissa alakouluissa, mutta suurin osa on todettu Myllytullin alakoululla ja sen useilla luokka-asteilla.

– Poikkeuksellista on se, että meille on tullut näin lyhyessä ajassa näin monta tartuntaa koulualtistumisista. Se on ollut hyvin harvinaista tähän asti, kertoo Oulun kaupungin terveysjohtaja Jorma Mäkitalo.

Hän arvelee, että koronavirus ja sen helposti tarttuva deltavariantti herättävät huolta vanhemmissa ja koululaisissa. Se oli myös syynä siihen, että kaupunki halusi tiedottaa tilanteesta.

Varotoimenpiteenä Myllytullin alakoulu on päätetty siirtää ensi viikon ajaksi osin etäopetukseen. Oulussa on pohdittu sitä, voisiko tartuntojen keskittymisen taustalla olla esimerkiksi koulun tiloihin liittyviä syitä.

– Seuraamme tilannetta tarkasti, mutta emme näe vielä syytä pidemmälle meneviin johtopäätöksiin, Mäkitalo sanoo.

Mäkitalon mukaan alakouluikäisillä lapsilla koronatartunta on yleensä hyvin lieväoireinen ja riski vakavalle taudille on todella pieni.

Yläkouluikäisillä ei Oulussa ole tiettävästi ollut kouluperäisiä tartuntoja. Kuudesluokkalaisista ylöspäin kouluissa on voimassa maskisuositus.

Kaikkiaan Oulussa ollaan uusien koronatartuntojen määrissä viime viikon tahdissa. Päivittäinen vaihtelu on Mäkitalon mukaan ollut tällä viikolla todella suurta, koska testitulokset valmistuvat sitä mukaa, kun näyteruuhkaa saadaan purettua.

Oulussa myös tartuntojen jäljitys on kuormittunut ja karanteeniin on asetettu tällä viikolla paljon asukkaita, joista iso osa on ollut juuri koululaisia.

Espoossa lapsilla kymmeniä altistustilanteita

Myös esimerkiksi Espoossa on lukuvuoden alkamisen jälkeen ollut oppilaitoksissa ja varhaiskasvatuksessa kymmeniä altistustilanteita, kertoo Espoon kaupungin terveyspalvelujen johtaja Markus Paananen.

Koulualtistus on hänen mukaansa kuitenkin vähäriskinen tilanne, koska vain muutama prosentti kaikista altistuneista saa tartunnan.

– Tämän perusteella arvioisin, että koulujen alkaminen ei ole merkittävästi lisännyt tartuntojen määrää, Paananen sanoo.

Espoossa uusien koronatartuntojen määrä on pysynyt korkealla. Myös tartuntojen jäljitys on pahasti ruuhkautunut, kertoo Espoon kaupunki tiedotteessaan. Kaupunki rekrytoi parhaillaan lisää väkeä jäljitykseen.

Tartunnan jäljitystä työllistävät kaupungin mukaan erityisesti joukkoaltistumiset kouluissa sekä päiväkodeissa, hoivapalveluissa ja harrastusten parissa.

Tartunnanjäljitys ja koulut ovat tiivistäneet yhteistyötään. Jos koulussa on tapahtunut joukkoaltistuminen, tieto tilanteesta kulkee kaupungin mukaan tehokkaasti rehtorien ja tartunnanjäljityksen välillä ja päätökset esimerkiksi etäopetukseen siirtymisestä voidaan tehdä nopeasti. Kaksi henkilöä tartunnanjäljityksestä on irrotettu koulualtistusten selvittelyyn.

– Kouluissa altistuneiden määrät ovat usein suuria ja altistuneilla on yleensä paljon myös vapaa-ajan kontakteja, minkä takia pidämme erityisen tärkeänä, että juuri nämä ketjut tavoitetaan nopeasti, sanoo Paananen.