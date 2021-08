Vanhus kateissa Oulaisissa

Kadonneen pyörä löytyi torstaina Merijärven Kastarin kärrytieltä.

Poliisi ja vapaaehtoinen pelastuspalvelu etsivät Oulaisista kateissa olevaa Lauri Laulumaata.

Kadonnut on 88-vuotias, noin 170 cm pitkä ja hyvin hoikka. Hänellä on lyhyet hiukset ja kävelytyyli on kumara. Laulumaa liikkuu yleensä kävelysauvojen kanssa.

Laulumaasta on viimeinen havainto 24.8. tiistailta. Hänen polkupyöränsä löytyi 26.8. torstaina Merijärven Kastarin kärrytieltä.

Akuutit havainnot Laulumaasta pyydetään soittamaan hätäkeskukseen numeroon 112. Kiireettömät katoamiseen liittyvät tiedot voi soittaa poliisin vihjepuhelimeen p. 029 541 6191.