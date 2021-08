Pitääkö siirtolapuutarhassa vaalia mennyttä aikaa ja perinteitä vai antaa sijaa nykyajan vaatimuksille?

Siirtolapuutarhoissa on vietetty vilkas kesä. Oulun Äimärautiolla kausi on päättymässä kiistaan siitä, onko alueen pidettävä tiukasti kiinni perinteistä vai sallitaanko siellä nykyajan tulla porteista sisään.

Kiistaa on aiheuttanut yhden mökin seinään juhannuksen aikaan ilmestynyt graffiti. Myöhemmin ilmeni, ettei maalaukselle ollut haettu asianmukaista lupaa siirtolapuutarhayhdistyksen hallitukselta, joka velvoitti mökkiläisen poistamaan maalauksen.

Graffitin säilyttämisen puolesta nousi kansanliike. Asiasta kertoi aiemmin sanomalehti Kaleva.

Graffiti maalattiin lauantaina piiloon hautajaisten kera, sanoo Marja Karjala.

Kukkia ja perhonen oli maalattu Marja Karjalan mökin seinään. Kuviot maalattiin peittoon lauantaina yhdistyksen hallituksen antaman määräyksen mukaan.

– Pidämme sille hautajaiset. Keittelen kaffit maalareille. Jään odottamaan aikaa, jolloin saan maalata mökin seinään kuvia luvan kera. Riskillä lähdin hommaa tekemään ja tämä oli lopputulos, hän aprikoi viime viikolla.

Karjala haki lupaa maalaukselle rakennusvalvonnasta, kun lupahakemuksen oikea osoite olisi ollut siirtolapuutarhayhdistyksen hallitus.

Hän sanoo, että tilanne tekee hänet surulliseksi, sillä kukaan ei ole sanonut graffitin olevan ruma tai kamala.

– Siirtolapuutarhat ovat jämähtäneet paikoilleen. Eikö voitaisi elää ajassa mukana ja sallia hieman uutta? Ei täällä nytkään kaikki ole samanlaista, vuodesta 1994 Äimärautiolla viihtynyt Karjala sanoo.

Äimäraution siirtolapuutarhayhdistyksen puheenjohtaja Piia Väyrynen sanoo, että yhteisöllisyys perustuu yhteisiin sääntöihin, joita mökkiläisten pitää noudattaa.

Äimäraution siirtolapuutarhayhdistyksen puheenjohtaja Piia Väyrynen ei ymmärrä asiasta noussutta kohua. Sotien jälkeen rakennetulla alueella on noudatettava sääntöjä, joiden ansiosta suojeltu alue säilyttää yhtenäisen ilmeensä.

– Ei kaiken tarvitse muuttua moderniksi. Eikö voida säilyttää jotain vanhaa ja perinteistä? Täällä eletään kuin omassa kuplassa, joka saisi säilyä sellaisena tulevinakin vuosina. Naapurit on otettava kaikessa huomioon, kun eletään näin lähekkäin.

Väyrysen kannalla ovat myös Oulun kaupungin rakennusvalvonta ja Pohjois-Pohjanmaan museo. Graffitit ja muraalit eivät niiden mielestä sovi alueelle.

Äimäraution alue on asemakaavassa luokiteltu historiallisesti arvokkaaksi alueeksi, jonka ominaispiirteet tulee säilyttää.

– Taide on aina henkilökohtaista ja sille on oma paikkansa. Vaikea lähteä siirtolapuutarhassa tekemään rajanvetoa mikä on sopivaa taidetta ja mikä ei. Taidekielteisiä täällä ei missään mielessä olla, Väyrynen sanoo.

Karjalan mökin seinään maalattiin kukkia ja perhonen juhannuksen tienoilla.

Siirtolapuutarhan sääntöjen mukaan rakennuksen tai rakennelman rakentamiseen ja muutostyöhön pitää olla rakennus- tai toimenpidelupa, jota haetaan rakennusvalvontavirastosta

– Puutarhamökkien ulkovärityksen tulee olla alueella tyyliltään yhtenäinen. Muraalimaalaus ei kuulu alueen arkkitehtuurielementteihin, joten sitä ei sallita. Kuvassa maalaukset muodostavat seinäpinnalle pääteeman, joka poikkeaa selvästi alueelle tyypillisestä julkisivukäsittelystä. Yhdistyksellä on lupa edellyttää julkisivuun sopimattomien maalausten poistamista, sanoo tarkastusarkkitehti Kari Kämäräinen Oulun kaupungin rakennusvalvonnasta.

Myös Pohjois-Pohjanmaan museon mielestä puutarhamökkien liiallinen koristelu ja ”vallaton” maalaaminen eivät sovi alueen imagoon.

– Alueen yhtenäisenä säilymistä pidetään tärkeänä. Seinämaalaukset tällä alueella eivät toteuttaisi alueen alkuperäistä ja varjeltua, ehjää henkeä. Ne rikkovat alueen levollista tai sopuisaa tarkoitusta. Museo ei näe näille maalauksilla Äimärautiolla tulevaisuutta, ei yhdenkään mökin seinällä, viestittää rakennustutkija Anita Yli-Suutala Pohjois-Pohjanmaan museosta.

Väyrynen on kysynyt graffitien maalauksesta myös muilta siirtolapuutarhoilta. Hän lähetti kyselyn kaikille puutarhoille eri puolille Suomea. Yhdessäkään niistä ei ole annettu lupaa graffitien maalaamiseen mökin seinään.

– Siirtolapuutarhat ovat tärkeitä kulttuuriympäristöjä ja maisemallisesti arvokkaita kohteita. Alueita pitää kohdella niiden arvon mukaisesti, Väyrynen sanoo.