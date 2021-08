Tapani järjesteli Gordon Ramsaylle erikoisen ohjelman pohjoiseen – tähtikokki kiinnostui Suomesta todella kovasti

Huippukokki viihtyi Pohjois-Suomessa kahden eri ohjelman kuvauksissa viime vuonna.

Oululaisesta Tapani Launosesta on muodostunut parinkymmenen vuoden aikana tärkeä linkki kansainvälisten elokuva- ja tv-tuotantojen ja pohjoisen Suomen välille. Launonen täyttää filmiryhmien pienimmänkin toiveen kuvausten aikana.

– Olen kuvauspaikkojen etsijä (location scout), eläintenohjaaja, tuotantopalveluiden tuottaja ja fixeri. Eli teen tarvittaessa mitä vain. Alan ammattinimistö on hyvin vaihteleva, kotoinen nimike poikkeaa kansainvälisestä, hän sanoo.

Viime vuonna Launonen teki juhannuksesta jouluun asti töitä Gordon Ramsayn ohjelmia varten.

Launonen oli nuorena graafinen kuvaaja ja ammattitanssija, mutta hän kouluttautui myöhemmin medianomiksi. Kuvauspaikkojen etsiminen ja tuotantopalveluiden tuottaminen ovat olleen hänen päätyönsä vuodesta 2000 lähtien.

– Päätin jäädä pohjoiseen, kun täällä tuntui riittävän töitä. Pohjoinen on eksoottinen paikka kansainvälisille kuvausryhmille. Korona-aika on saanut monet miettimään tuotannon siirtämistä Suomeen. Nyt on kova pöhinä päällä. Hyvän kehityksen voi pysäyttää vain työntekijäpula, Launonen arvelee.

Launonen on ollut tiimeineen mukana esimerkiksi kotimaisten Paratiisi- ja Kaikki synnit -televisiosarjojen tuotannoissa. Suuren maailman menoakin hän on saanut seurata.

Suurtuotantoa edustivat muun muassa viime vuonna pohjoisessa kuvattu tähtikokki Gordon Ramsayn matkailuohjelma Uncharted sekä Ramsayn, italialaisen Gino D´Acampon ja ranskalaisen Fred Sirieux ´n Roadtrip.

Launonen teki Ramsayn kanssa töitä viime vuoden juhannuksesta joulukuuhun saakka. Elokuussa tähtikokin vierailu huomattiin Oulussa ja Tornionjokilaaksossa.

Runsaan viikon matkan aikana häntä kuvattiin viinan teossa, tervanpoltossa, siikaa lippoamassa, pelaamassa suopotkupalloa, saunassa kokkaamassa ja ajelemassa mönkijöillä suolla.

Kansainväliset tuotannot ovat kiinnostuneita Suomesta eksoottisten maisemien ja turvallisuuden takia. Tapani Launonen etsii niille kuvauspaikkoja, ihmisiä ja kaikkia mahdollista.

Launonen sai ensimmäisen yhteydenoton National Geographicin kuvauksista juhannusaattona 2020. Aikaa vierailun suunnitteluun annettiin kuukausi.

– Se oli riittävä aika, sillä korona oli pannut monia tuotantoja jäihin. Panin kolme tiimiä töihin etsimään kuvauspaikkoja, sopivia haastateltavia, raaka-aineita, seikkailua ja hassuja asioita. Koska ohjelman nimi on Kartoittamaton (Uncharted), niin halusin ehdottomasti mukaan siian lippoamista ja tikkusiian paistoa Tornionjokivarresta.

Kun Launonen sai ehdotuksensa valmiiksi, tuotantoryhmä kävi katsomassa paikkoja ja tutustumassa ihmisiin. Ohjelman tekijät olivat pohjoisesta innoissaan.

– Heidän mielestään oli ihan sama missä kuvataan, sillä joka puolella oli niin kaunista. Niinpä kuvauksia tehtiin jopa Kemin vanhan kaatopaikan takana.

Myös Ramsay kiinnostui pohjoisen kuvauspaikoista niin paljon, että hän halusi tulla paikan päälle viikonloppua viettämään ennen varsinaisten kuvausten käynnistymistä.

– Hän kävi Oulussa, ajeli pyörällä ja söi paikallisissa ravintoloissa. Oululaiset kyllä tunnistivat hänet Nallikarissa ja yökerhossa, Launonen sanoo.

Itse kuvaukset sujuivat pohjoisessa hyvin. Filmille tallennettiin monenlaisia tapahtumia. Ramsay kokkaa saunassa ja Tornionjoen rannalla. Osa materiaalista julkaistaan hänen omalla Youtube-kanavallaan, osa taas National Geographicin kanavalla.

Launosen mukaan Ramsay on sympaattinen herrasmies. Hän ei käyttäytynyt suuren staran tavoin, vaan kohteli muita tasavertaisesti ja kohteliaasti.

– Hän on ammattimies, jolla on täysi käsitys siitä miten ohjelmia tehdään. Hän suhtautuu kaikkiin ihmisiin ammattilaisina, joita on kiinnostava tavata. Hän on hyvä omassa hommassaan.

Gordon Ramsayn Makuseikkailujen Suomi-jakso sunnuntaina kello 21. National Geographic tv-kanavalla

