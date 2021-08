Hirvikärpäset tulivat nyt aikaisin esiin – näin suojaudut viheliäisiltä ötököiltä

Parhaiten inhottavien otuksien hyökkäyksiltä voi suojautua peittävällä ja vaalealla vaatetuksella.

Metsässä voi tänä syksynä liikkua ilman suurta pelkoa päälle syöksyvistä hirvikärpäslaumoista. Hirvikanta on pysynyt edellissyksyn tasolla, ja siksi hirvikärpäskantakaan ei ole kasvanut, sanovat riistamiehet.

IS kysyi hirvikärpästilannetta eri puolilta Suomea. Marjastajille, sienestäjille ja muille metsässä liikkujille on luvassa tavanomainen hirvikärpässyksy sekä pohjoisessa että etelässä.

– Hirvikärpäsiä on taas ilmaantunut tähän aikaan, mutta vähän on tullut pahimmilla alueilla vielä liikuttua. Aika normaalilta tilanne vaikuttaa sorsastuksen näkökulmasta katsottuna. Siellä niitä ei ollut häiritsevän paljoa, sanoo Paimionlahden riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Marko Perkkiö.

Paimionlahden alue sijaitsee Turun ja Salon puolivälissä. Riistanhoitoyhdistyksen eteläosissa hirvikanta on pysynyt edellisvuoden tasolla, pohjoisessa hirvien ja samalla hirvikärpästen määrä on jopa laskenut.

Hirvikärpäset ovat lähteneet liikkeelle tänä vuonna aikaisin. Kesän helteet ovat saaneet ne kehittymään aikuisiksi tavallista nopeammin.

– Se, että kuoriutuminen on tapahtunut aikaisemmin, ei toisaalta välttämättä lyhennä hirvikärpäsaikaa loppusyksystä, koska ne voivat joka tapauksessa etsiä sopivaa isäntäeläintä pakkasiin saakka, sanoo erikoistutkija Juho Matala Luonnonvarakeskuksesta (Luke).

Mitään systemaattista seurantaa hirvikärpäsistä ei Lukessa ole, joten niiden määrää on vaikea arvioida.

– Edelleen pätee, että missä on ollut runsaasti hirviä viime syksystä tähän kevääseen, niin siellä törmää todennäköisimmin hirvikärpäsiinkin.

Ikävät otukset tarvitsevat isännikseen hirven, mutta paremman puutteessa ne suuntavat lyhyen lentonsa myös kohti liikkuvaa ihmishahmoa. Ne suunnistavat usein ihmisen hiuspohjaan ja muille karvaisille alueille, josta ne yrittävät imeä verta imukärsänsä avulla

Tampereen ryhy:n alueella tilanne on samantyyppinen kuin Turun seudulla.

– Hirvikärpäsiä on ihan riittävästi, paikka paikoin jopa runsaasti. Sanoisin jopa, että vanhaan hyvään malliin, vaikea sanoa onko enemmän vai vähemmän. Alueen hirvikanta on pysynyt tavoitteessa, kaatolupia on saatu saman verran kuin edellisvuosina, alle sata, kertoo toiminnanohjaaja Antti Lappalainen.

Lappalaisen mukaan hirvikärpästilanne paljastuu lopullisesti vasta hirvijahtien yhteydessä. Jos lämpimät säät jatkuvat, pirulaisia on enemmän. Jos hirvijahti alkaa lokakuun puolivälissä pikkupakkasilla, tilanne on rauhallinen.

– Jotkut metsästäjät käyttävät hirvikärpästakkeja, mutta jotkut eivät välitä kärpäsistä ollenkaan. Jos yöllä pakastaa, aamuviileässä niitä ei ole, hän sanoo.

Pohjois-Pohjanmaalla hirvikärpäsiä on esiintynyt runsaasti esimerkiksi Muhoksella, jossa hirvikantakin on runsas. Muhoksen riistanhoitoyhdistyksen 85 000 hehtaarin alueelle on annettu nyt 47 kaatolupaa, saman verran kuin vuosi sitten.

– On hirvikärpäsiä, mutta ei vielä kaikissa paikoissa. Hirvien pyyntikanta on pieni, ja siksi lupamääriä laskettiin roimasti Oulun seudulla. Hirvien ja hirvikärpästen määrät ovat suoraan yhteydessä toisiinsa. Missä on hirviä, siellä ei tarvitse yksin olla, kärpäset ovat seurana, sanoo Muhoksen rhy:n toiminnanohjaaja Toivo Portaankorva.