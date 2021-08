Mac sai varastetun maastopyöränsä takaisin somekansan valppauden ansiosta, mutta sitten siitä vietiin penkki.

Pyörävarkaat ovat olleet ahkerina Oulussa myös tänä vuonna. Poliisin tilastojen mukaan Oulussa on varastettu tämän vuoden aikana jo noin 700 pyörää. Varkaille kelpaavat parhaiten Helkama- ja Tunturi-merkkiset menopelit.

Pyöräilyn suosio on viime vuosina kasvanut ja samaa kasvua on havaittu pyörävarkauksien määrässä. Vuonna 2020 poliisin tietoon tuli koko maassa vajaat 24 000 varastettua pyörää, lähes 14 prosenttia enemmän kuin edeltävänä vuonna.

Helsingin poliisilaitoksen alueella on tehty ilmoituksia anastetuista pyöristä tänä vuonna 1 820 kappaletta. Itä-Uusimaan poliisilaitoksen alueella luku on 1 251, Hämeessä 456 ja Sisä-Suomen alueella 1 327.

Oulussa pyöriä anastetaan tilastojen valossa eniten keskustasta, Tuirasta, Kaukovainiolta ja Raksilasta. Rikoskomisario Jan Sormunen Oulun poliisilaitokselta sanoo, että anastettuja pyöriä kaupitellaan verkon kauppafoorumeilla, kuten fillaritori- ja tori.fi -palveluissa.

– Esitutkinnassa on tullut myös ilmi tapauksia, että anastuksen jälkeen pyörä viedään pois tai lähetetään muualle Suomeen myytäväksi. Samoin esille on tullut petoksia, kun pyörän anastaneet henkilöt ovat myyneet samaa pyörää useille henkilöille, pyytäneet maksun etukäteen tilille ja jättäneet pyörän toimittamatta.

Varastetuilla pyörillä tehdään monenlaista kauppaa.

– Rikolliset ovat ottaneet tavaksi väärentää pyörien ostokuitteja ja takuutodistuksia, joilla yritetään vakuuttaa ostaja pyörän laillisuudesta, Sormunen kertoo.

Viisi vuotta Oulussa asunut Maciej Przezdziecki osti uuden maastopyörän kaupunkiin muuttaessaan. Kesällä se katosi kerrostalon pyöräkatoksesta.

– Kävin lasten kanssa uimarannalla ja sillä välin pyörä oli viety. Yritin etsiä sitä Tuirasta, mutta en löytänyt. Sitten laitoin ilmoituksen Facebook-ryhmään. Neljän viikon kuluttua sain viestin, että pyörä on nähty jossakin.

Mac sanoo ymmärtävänsä, että varkaat vievät pyöriä, koska he eivät muutakaan voi. Taustalla on sosiaalisia ongelmia.

Przezdziecki sai valppaiden somekansalaisten ansiosta pyöränsä takaisin. Pari päivää sitten varas iski uudelleen ja vei siitä satulan.

– En silti vihaa varkaita, vaan ajattelen, että he varastavat, koska eivät voi muuta. Tämä on sosiaalinen ongelma, joka ei katoa minnekään. Varkaat ovat hädissään olevia ihmisiä, yleensä nuoria, jotka tarvitsevat apua. En voi vihata heitä, hän sanoo.

Maastopyörään hän osti uuden, entistä vankemman lukon, jolla sen saa kiinnitettyä rungostaan jonnekin.

– Etupyörästä ei kannata lukita minnekään. Ja ammattimaisesti toimivilla varkailla on mukanaan akkukäyttöisiä työvälineitä, niillä katkeaa tukevakin kettinki. Eivät varkaudet lopu, vaikka valvontaa lisättäisiin ja pyörille rakennettaisiin parkkipaikkoja, hän arvioi.

Pyöristä irrotetaan myös osia, joilla muokataan varastettujen kulkupelin ulkonäköä.

Oulun pyörävarkaisiin tuskastunut Niko on ottanut tehtäväkseen saattaa mahdollisimman monta varastettua pyörää takaisin omistajalleen. Hän kuvaa varastetun näköisiä pyöriä ja julkaisee kuvat Varastetut pyörät Oulu -Facebook-ryhmässä.

Toisinaan Niko on myös kysynyt mielestään epäilyttäviltä pyörää polkevilta hemmoilta kulkupelin alkuperää.

– Jos pyörä ja polkija eivät vastaa toisiaan tavanomaisella tavalla, niin kyseessä saattaa olla varastetulla pyörällä liikkuva. Olen saanut rysän päältä kiinni yllättävän monta rosvoa. Kun olen kysynyt, että soitanko poliisille vai jätätkö pyörän tähän, niin yleensä ovat antaneet suosiolla pyörän minulle, Niko kertoo käytännöistään.

Hän on seurannut Oulun pyörävarkaustilannetta sosiaalisen median välityksellä nyt melkein kolme vuotta. Omaakin kokemusta varkaista on, sillä Nikolta on varastettu Heinäpäästä kaksi pyörää.

– Oulussa varastetaan pyörä harvinaisen paljon. Suurin osa niistä on kalliita maastopyöriä. Niitä viedään joka puolelta kaupunkia, mutta eniten ehkä kerrostalovaltaisista lähiöistä.

Nikon mielestä keskustan alueelle pitäisi saada hyvin valvottuja tai maksullisia pyöräparkkeja.

– Kameravalvonta vähentäisi varkauksia ihan varmasti. Kaupat voisivat olla myös asiassa aktiivisia ja laittaa pyöräparkkeja lähistöilleen.

Poliisin mielestä pyöräarkit eivät estä varkaiden touhuja. Varkaat pääsevät sisään myös maksullisiin parkkeihin.

Sormunen sanoo, että varminta on pitää pyörä aina lukittuna laadukkaalla lukolla.

– Samoin olisi tärkeää ottaa pyörän runkonumero tai valmistenumero talteen ja kuvata pyörä. Tämä helpottaa merkittävästi esitutkintaa, kun pyöriä tasaiseen tahtiin löydetään ja voidaan näin yksilöidä pyörän omistaja. Pyörävarastossakin pyörä kannattaa pitää lukittuna. Monet säilyttävät nykyään pyöriä enenevässä määrin sisätiloissa varkauksien estämiseksi, Sormunen sanoo.